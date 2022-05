UPDATE 09:40: ISU anunţă că a evacuat toți călătorii din vagoanele blocate în subteran, iar incendiul a fost stins. Au fost mobilizate toate echipajele. 2 persoane din cele 172 evacuate au fost transportate la spitalul Floreasca, în urma agravării unei patologii deja existente din cauza fumului. Alte 25 de persoane au fost asistate medical. Circulația metroului se va relua în cel mai scurt timp, a anunțat secretarul de stat din MAI Raed Arafat.

Oficialii spun că trenul a rămas între stații deoarece călătorii s-au panicat din cauza fumului și au încercat să forțeze ușile metroului. Au fost evacuate și stațiile Piața Victoriei și Piața Universității, deoarece fumul a ajuns și la aceste stații.

Traficul rutier, restricționat între Piaţa Universităţii şi Piaţa Romană

Traficul rutier este restricţionat între Piaţa Universităţii şi Piaţa Romană, ambele sensuri de deplasare şi pe bulevardul Lascăr Catargiu, dinspre Piaţa Victoriei către Piaţa Romană, pentru a permite intervenţia pompierilor la metrou.

"Având în vedere intervenţia pompierilor la staţia de metrou Piaţa Romană, Brigada Rutieră recomandă participanţilor la trafic să evite zona, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să circule cu prudenţă", informează Brigada Rutieră.

De asemenea, au fost aplicate restricţii de trafic şi din intersecţiile apropiate, pe străzile ce converg către bulevardul Gheorghe Magheru.

Comunicatul Metrorex: ”Ca urmare a defectiunii tehnice cu degajare de fum din Piata Romana, echipele Metrorex au apelat conform procedurilor la institutiile abilitate pentru verificare si acordare de sprijin in caz de nevoie. Calatorii aflati in trenul defect au fortat deschiderea usilor, fapt ce a condus la blocarea trenului in tunel si deconectarea de la energia electrica a acestuia. Mentionam ca pasagerii aflati in trenul defect nu au fost pusi in niciun moment in pericol, iar ca urmare a situatiei create, acestia vor fi debarcati prin tunel.

Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfasoara cu dificultate, iar intre statiile Universitate si Piata Victoriei nu se circula”.

Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfăşoară cu dificultate, începând cu ora 8:50, din cauza unei defecţiuni tehnice identificată la un tren care a plecat din staţia Piaţa Romană către Berceni, informează marţi Metrorex, citat de Agerpres.

"În acest moment se realizează evacuarea călătorilor. A fost realizată deconectarea de la alimentarea cu energie electrică. Nu sunt victime", a precizat ISU.

La faţa locului acţionează 8 autospeciale de stingere, ambulanţe SMURD. Sunt echipaje şi la staţiile de metrou Universităţii şi Piaţa Victoriei.

Potrivit reprezentanţilor companiei, la trenul respectiv a avut loc o defecţiune cu degajare de fum, din cauza frânării.

"În urma defecţiunii, trenul va fi retras din circulaţie pentru analiză şi remediere. Între timp se iau toate măsurile pentru ca circulaţia pe Magistrala 2 să se reia în condiţii normale.

Metrorex prezintă scuze călătorilor pentru disconfortul creat", spune compania.

Sursa foto: Voicu Horațiu / Unsplash

