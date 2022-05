Reprezentanții sindicatului de la metrou cer majorări de salarii cel puţin egale cu rata inflaţiei din ultimii 2 ani. Protestul lor are loc însă chiar în ziua în care la metrou a avut loc un incident destul de grav - un incendiu în urma căruia un tren cu pasageri a rămas blocat în tunel.

Sindicaliştii de la metrou au pichetat marţi sediul Ministerului Transporturilor, cerând majorări salariale cel puţin egale cu rata inflaţiei din ultimii doi ani. Potrivit Agerpres, ei amenință că, în caz contrar, vor recurge la toate formele de protest, inclusiv la greva generală.

"Am demarat negocierile pentru încheierea contractului colectiv de muncă. Actualul expiră la 1 iunie. Am făcut propuneri. Am senzaţia că nu se mai doreşte un dialog social la nivel de Metrorex, dar noi nu vom renunţa la drepturile salariale câştigate cu atâta muncă şi vom lupta în continuare. Dacă nu ne vom înţelege, vom trece la următoarele forme de protest. Astăzi pichetăm, apoi mitingurile, greva de avertisment şi greva generală. Noi nu dorim acest lucru, dar la momentul acesta, din păcate, Consiliul de Administraţie a mandatat conducerea executivă să negocieze, dar aceştia spun că nu au puterea să negocieze", a declarat Marian Artimon, secretarul general al Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM).

El a spus că angajaţii doresc cel puţin majorarea salariilor cu rata inflaţiei din anul 2020 până acum.

"În general, metroul bucureştean este subfinanţat. Preţul energiei a crescut cu 430% şi ne sunt ameninţate locurile de muncă, pentru că administraţia doreşte să taie costurile prin reducerea de personal", a adăugat Artimon.

Ce spune liderul de sindicat despre incendiul de la metrou

Legat de incidentul de la metrou Marian Artimon a spus că este a patra oară în ultimii doi ani când apare aceeaşi defecţiune la trenurile CAF, care circulă pe Magistrala 2.

"Sunt cele mai noi trenuri de metrou din flota noastră. Se pare că este o vulnerabilitate a trenului respectiv. Mai avem puţin şi nu mai avem cu ce să circulăm", a mai spus Artimon.

Potrivit acestuia, situaţia are drept cauză principală lipsa de finanţare care s-a perpetuat ani de-a rândul la metrou."Nu poţi să faci nimic, cu lipsă de bani. Din 2014, Metrorex a primit între 38% şi 72% din ce a solicitat pentru buna exploatare a instalaţiilor. Magistrala a doua, cea pe care s-a întâmplat astăzi incidentul, a fost dată în exploatare în anul 1987, sunt instalaţii acolo a căror fabrică producătoare este islaz. Dacă nu am bani, nu pot cumpăra decât cele mai ieftine instalaţii", a mai spus liderul sindical, citat de Agerpres.

