Nicușor Dan acuză discrepanțe între banii pe care îi iau PMB şi primăriile de sector

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că trebuie "echilibrat" raportul dintre banii care revin municipalităţii şi cei alocaţi primăriilor de sector.

El a menţionat că PMB are cheltuieli foarte mari, iar raportul dintre bugetele de investiţii municipalitate - sectoare este de unu la opt.

"În esenţă, Bucureştiul are 10 miliarde, din care 4 miliarde - Primăria Generală, 6 miliarde - primăriile de sector. Numai că subvenţia de transport este la Primăria Generală, subvenţia pentru termie este la Primăria Generală, spitalele sunt la Primăria Generală, teatrele sunt la Primăria Generală, iluminatul public este la Primăria Generală. Tot ce înseamnă semaforizare... Şi mai puţini bani. Când scoţi cheltuielile obligatorii, vezi că raportul dintre bugetul de investiţii al Primăriei Municipiului Bucureşti şi bugetul de investiţii al sectoarelor e undeva la unu la opt", a precizat el, pentru Digi FM, preluat de Agerpres.ro.

Nicuşor Dan a menţionat că a atras atenţia asupra acestei "discrepanţe" şi în timpul administraţiilor anterioare.

"Am spus-o inclusiv când primar al Bucureştiului era Gabriela Firea şi când primar era Sorin Oprescu - există o discrepanţă, o disfuncţionalitate între ceea ce înseamnă bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti şi bugetul sectoarelor, faţă de responsabilităţile pe care le are Primăria Municipiului Bucureşti şi responsabilităţile pe care le au sectoarele. (...) Trebuie cel puţin echilibrat raportul între banii pe care îi are Primăria generală şi primăriile de sector", a explicat el.

Nicușor Dan va candida și în 2024

Întrebat dacă va candida la alegerile locale din 2024, Nicuşor Dan a reiterat că îşi doreşte acest lucru.

"Eu îmi doresc asta. Depinde, să vedem ce îşi doresc bucureştenii. (...) Pentru moment, eu am un mandat şi încerc să optimizez timpul meu şi al colegilor, astfel încât să realizăm cât mai multe din lucrurile pe care ni le-am propus. (...) În acest moment, sunt susţinut de o alianţă locală la Bucureşti USR-PNL-PMP, cu care (...) relaţia o consider foarte corectă", a spus el.

Potrivit primarului general, principalele sale realizări până în prezent sunt stabilizarea situaţiei financiare, stabilirea unor baze corecte pentru dezvoltarea urbană şi lansarea unor investiţii structurale.

"Politica, în general, e pe termen lung. Ce am reuşit să fac până în acest an şi jumătate a fost: unu - să stabilizez financiar instituţia, vă aduc aminte că, în 2020, PMB a avut ruşinea istorică să trebuiască să rostogolească un împrumut şi nu a venit nimeni de pe piaţă să o împrumute, noi în 2022 ne-am împrumutat mai ieftin decât Guvernul României; doi - să oprim şi să punem pe baze corecte dezvoltare urbană, ceea ce înseamnă urbanismul şi construcţiile; trei - să pornim acele investiţii structurale cum sunt reţeaua de tramvai, metrou de suprafaţă, semaforizare inteligentă, faţă de cum se investea până acum 'Hai să mai punem un pod aici, un semafor acolo'", a afirmat Nicuşor Dan.

