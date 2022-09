Canotaj: România va avea în finalele pentru medalii 11 din cele 12 bărci la Europenele Under-23

România a reuşit să califice în finalele pentru medalii 11 din cele 12 ambarcaţiuni cu care s-a aliniat la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Hazewinkel (Belgia).

Mariana-Laura Dumitru a încheiat pe locul 2 semifinala desfăşurată duminică la simplu vâsle feminin categorie uşoară şi şi-a asigurat prezenţa în Finala A, conform Agerpres.ro.



Sâmbătă, la patru vâsle masculin, Gheorghe Scripcaru, Cristian-Vasile Nicoară, Dumitru-Valentin Bucur şi Gheorghe Morar au câştigat seria de recalificări şi vor evolua în Finala A.



La dublu vâsle masculin, Costi-Daniel Neagoe şi Ilie Lucian Aparaschivei au terminat pe patru în recalificări, iar duminică s-au clasat pe 3 în Finala B, ocupând poziţia a 9-a în clasamentul general.



Duminică se vor bate pentru medalii echipajele de patru plus unu rame feminin, patru plus unu rame masculin, patru rame feminin, simplu vâsle feminin categorie uşoară, dublu rame masculin, patru rame masculin, patru vâsle feminin, patru vâsle masculin, opt plus unu feminin, dublu vâsle feminin, opt plus unu masculin.

Sursa foto: Federatia Romana de Canotaj / Facebook.

