Cu o cotă de piață de 20% și 3 milioane de clienți, Enel România este unul dintre cei mai importanți jucători în furnizarea de energie. Totuși, autoritățile nu par să fie foarte preocupate de anunțul italienilor privind vânzarea activelor de la noi.

În urma anunțului făcut de Enel privind vânzarea activelor din România, ANRE a transmis următorul comunicat, semnat de Dumitru Chiriță, președintele Autorității de Reglementare în Energie:

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public în cursul zilei de astăzi, 22 noiembrie 2022, conform cărora grupul italian de utilități Enel și-a anunțat intenția de a pleca din România în cursul anului 2023, respectiv, a anunţat o eventuală intenție de vânzare a unor active aparținând grupului ENEL, fac precizarea că acest gen de situație nu presupune ieșirea din piața de energie a companiei Enel România, ci poate presupune doar schimbarea proprietarului activelor/schimbarea acționariatului etc.

Mai mult decât atât, menţionez că ANRE nu a primit în mod oficial de la acest operator economic licențiat nici o notificare în acest sens, aşa cum prevede legea.

Astfel, reamintesc faptul că, în ceea ce privește asigurarea furnizării de energie electrică/gaze naturale clienților finali și în perspectiva respectării drepturilor acestora, ANRE a aprobat două acte normative care garantează accesul neîntrerupt la cele două utilități, și anume Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 91/2022, respectiv Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 173/2020.

Cu toate acestea, doresc să subliniez faptul că în situația în care orice operator economic cu activitate în sectorul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale se retrage din piața din România, clienții finali de energie electrică/gaze naturale vor avea asigurată, în mod neîntrerupt, continuitatea furnizării cu energie electrică/gaze naturale, după caz.

Și șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat plecarea Enel. "Piaţa de energie trece printr-o perioadă dificilă. Este o criză care afectează şi companiile şi clienţii. Guvernul a luat măsuri, în decurs de un an au fost patru ordonanţe de urgenţă. Când e criză şi faci lucrurile în viteză, evident că nu totul iese perfect. S-au adus tot felul de corecţii şi sunt convins că putem discuta alte măsuri de corecţie a cadrului legal şi de a asigura cât se poate predictibilitatea operatorilor. Dar, din nou, e criză, nu ai cum să prevezi totul. Aceasta este provocarea momentului, să ajungem la o reglementare inteligentă în energie", a spus Chiriţoiu.

El a arătat că, pe partea de furnizare, concurenţa are o importanţă redusă în această perioadă de criză. "Enel era un operator în expansiune şi am apreciat poziţia lor în piaţă. Se schimbă proprietarul, nu dispare compania. Vă dau exemplul CEZ, care se numeşte în continuare CEZ, deşi proprietarul nu mai este compania din Cehia, ci un fond de investiţii australian localizat la Londra. Dar clienţii au contract cu compania CEZ şi primesc serviciile CEZ. Nu există niciun motiv pentru care vânzarea ar afecta clienţii. Ieşirea unei companii nu este o tragedie în sine, companiile vin şi ies. Repet, la CEZ, schimbarea mi s-a părut că a decurs bine, nu am văzut nicio schimbare în piaţă. Nu văd de ce ieşirea Enel ar trebui privită altfel decât ieşirea CEZ", a completat Chiriţoiu, citat de Agerpres.

