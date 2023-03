UPDATE l Accident grav în gara Galați: un tren de călători a fost lovit de locomotivă. O persoană a decedat

UPDATE: Una dintre victimele accidentului feroviar care a avut loc, sâmbătă seară, în Gara CFR Galaţi a decedat la spital. Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, femeia în vârstă de 53 de ani a suferit stopuri cardio-respiratorii repetate, aceasta decedând la Spitalul Judeţean de Urgenţă, potrivit anunțului CFR. CFR Călători informează că în această seară, 25 martie 2023, în stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitură pentru formarea trenului Regio 7576 în relația Galați – Mărășești a fost tamponat primul vagon.

Din primele informații, în urma impactului, au fost rănite patru persoane: mecanicul, conductorul, șeful de tren și un călător. Au fost solicitate serviciul de Ambulanță, răniții fiind preluați de echipajele medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Trenul Regio 7576 ca urma să realizeze cursa Galați – Mărășești a fost format dintr-o altă garnitură și a plecat din stația Galați la ora 21:03, cu 78 minute întârziere. De asemenea, la bordul trenului se află o nouă echipă de tren: mecanic, conductor și șef de tren.

Totodată au fost avariate locomotiva și vagonul.

"Am cerut celor de la CFR Călători să acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acordă celor răniți. În plus, am solicitat companiei să comunice rapid informațiile relevante opiniei publice. Urmează o anchetă privind acest accident feroviar. I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină cu soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete", a precizat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Cauzele care au generat acest accident vor fi stabilite de echipa de cercetare aflată la fața locului.

Sursa foto: Shutterstock.com

