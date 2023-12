Românii preferă tot mai mult produsele tradiționale spaniole, consumând de aproape 4 ori mai mult jamón în 2023 față de 2021. Cei mai mulți consumatori de șuncă spaniolă se află în București, Cluj și Timișoara și sunt dispuși să plătească până la 6.000 lei pe o singură bucată, potrivit datelor Alioli.ro și Jamoneria by Alioli. În ultimii ani, jamónul este tot mai cumpărat în perioada Crăciunului pentru a fi făcut cadou, cererea fiind de 20-25 de ori mai mare în decembrie față de o zi normală.

Cererea pentru jamon din Spania crește exponențial în decembrie, în special înainte de Crăciun, fiind de 20-25 de ori mai mare în această perioadă decât într-o zi normală. Dacă într-o zi obișnuită românii cumpără 5 jamonuri, înainte de Crăciun românii cumpără 100-120 de jamonuri pe zi.

Cele mai căutate tipuri de jamón sunt Jamon Serrano, tip de șuncă uscată, sărată și maturată, Jamon Ibérico - un jamón de calitate superioară, provenit din porci ibérici hrăniți cu ghinde și Jamon Bellota 100% Pata Negra, care provine de la porci ibérici pur-sânge hrăniți cu ghinde.

Aceste tipuri de jamón costă de la 250 lei la 6.000 lei bucata.

“Jamónul tradițional spaniol este tot mai apreciat în România, fiind un produs preferat în egală măsură de români, inclusiv de cei din diaspora, și expați. Consumul de jamón a crescut exponențial în ultimii ani, cererea fiind cu 375% mai mare în 2023 față de 2021, și datorită faptului că există o dorință mare de diversitate culinară în rândul românilor (...). Astfel, 70% din vânzarea de jamón are loc în perioada sărbătorilor de iarnă, șunca spaniolă fiind cel mai căutat produs din Spania în luna decembrie”, explică Sorin Barbu, proprietarul Jamoneria by Alioli și Alioli.ro, parte din grupul de restaurante cu specific spaniol care deține și La Pescaderia și Casa Espana by Alioli.

Românii din București, Cluj și Timișoara sunt cei mai mari consumatori de jamón, anual peste 3.000 de bucăți de jamón fiind livrate în aceste orașe.

Cu o greutate între 4,5 kg și 9 kg, jamónul este un produs potrivit pentru un consum îndelungat, de până la 3 luni. Jamónul spaniol este cumpărat cel mai frecvent pentru consum propriu, dar și pentru a fi oferit cadou în mediul de business sau rudelor în perioada sărbătorilor.

Cum se păstrează jamónul - sfaturi practice pentru un consum îndelungat

Jamónul este un produs ușor de păstrat deoarece nu necesită temperaturi scăzute. Fiind o specialitate de carne uscată, jamónul se păstrează cel mai bine într-o încăpere ventilată, fără umezeală, cu temperaturi între 16 și 20 de grade Celsius. Este important să fie evitată depozitarea acestuia la temperaturi scăzute, de exemplu în frigider. Așadar, jamonul nu se strică dacă este ținut în condiții de uz casnic.

Odată început, un jamón poate fi consumat în aproximativ 3 luni. Este recomandat astfel să fie acoperit cu o hârtie pergament sau cu folie de plastic. În cazul în care apare mucegai pe suprafața jamónului neînceput, acest lucru nu înseamnă că produsul este alterat. Mucegaiul dovedește că jamonul are o origine naturală nobilă. Trebuie doar curățată suprafața cu un proposop de bucătărie înmuiat în ulei de floarea-soarelui și apoi poate fi consumat în siguranță.

