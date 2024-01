Aproximativ 6.000 de camioane participă în acest moment la protestul transportatorilor, nemulţumiţi de evoluţia preţului la RCA, a declarat preşedintele Federaţiei Operatorilor Români din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu, conform Agerpres.

El a precizat că o delegaţie poate fi prezentă joi la Guvern, pentru discuţii.

"Cred că s-a ajuns la 6.000 de camioane în momentul de faţă: faptul că RCA-ul a explodat în ultimii doi ani, practic s-a triplat la clasa B0, faptul că în continuare avem probleme mari la frontierele de sud şi de vest: timp de aşteptare, abuzuri şi încă mai sunt cântare acolo, faptul că se pregăteşte o triplare a valorii taxelor de drum începând cu ianuarie 2025 - vor plăti rovinietă şi Go Box, faptul că nu există dialog absolut deloc. De un an şi jumătate zici că nici nu avem secretar de stat sau ministru la Transporturi. Sunt zero întâlniri, zero discuţii, zero dialog. Toate măsurile vin grămadă. S-au adunat foarte multe probleme la care nimeni din Guvern sau din ministerele de resort nu vrea să se aplece şi evident că oamenii se manifestă aşa cum îi vedeţi", a spus Augustin Hagiu.

Preşedintele FORT a precizat că el a încercat să fie "liantul între cei care protestează şi Guvern", dar, deocamdată, nu s-a primit niciun semn din partea Executivului referitor la o eventuală discuţie.

"Nu ştiu ce o să iasă, nu mă pot antepronunţa. Aştept şi eu să văd ce au de gând să facă, dacă se întâlnesc cu oamenii aceştia, cum, când şi în ce fel. Eu le-am transmis (la Guvern - n. r.) când pot fi disponibili, ce şi-ar dori să discute şi la ce nivel. Guvernul nu a revenit cu niciun răspuns. Noi le-am spus clar că delegaţia poate fi mâine prezentă la Guvern", a susţinut Hagiu.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 1 Bucureşti - Piteşti, de la kilometrul 13+500 de metri până la intrarea în DN Centura Bucureşti, traficul autovehiculelor este blocat miercuri de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protestează, circulând cu viteză minimă.

De asemenea, s-a format coloană de autovehicule şi pe Centura Capitalei, între localităţile ilfovene Chiajna şi Bragadiru, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Conform sursei citate, situaţii similare sunt prezente şi în alte zone ale ţării pe centurile marilor municipii, circulaţia rutieră desfăşurându-se îngreunat, cu viteză foarte redusă, pe alocuri blocându-se.

