De câți bani ai nevoie pentru a dezvolta o franciză în educație și ce pași trebuie să urmezi

Pandemia a accelerat semnificativ gradul de digitalizare, aspect care în domeniul educației se vede printr-un interes sporit al copiilor și adolescenților către competențe STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică). Deja pe piața din România și-au făcut loc mai multe concursuri de robotică și de programare care au facilitat dezvoltarea unor școli și academii în care copii să poată să învețe programare și robotică de la vârste fragede.

O astfel de organizație este și MindHub, care îi ajută pe copii să stăpânească fundamentele competențelor digitale, unde se predă programarea într-o manieră prietenoasă și orientată spre cei mici, lucru care le sporește interesul pentru tehnologie.

Compania fondată de Polly Yankova deține în prezent o rețea de peste 40 de școli, prezente în 12 țări. Vecinătatea cu Bulgaria și piața încă tânără din România în materie de cursuri de programare pentru copii a reprezentat un prilej potrivit să pătrundă și în țara noastră. Compania operează 10 academii în țară, ceea ce face ca România să devină a doua cea mai importantă piață ca mărime pentru business-ul MindHub.

Francizarea a fost unul din motoarele afacerii MindHub. O franciză vine „la pachet” cu o susținere mai mare din partea unei rețele bine stabilite, în care lucrezi sub protecția unui brand deja cunoscut pe piață, ceea ce îți permite să atragi mai ușor clienți, comparativ cu înființarea unui brand propriu. De obicei, este nevoie de mult mai mult timp, bani și resurse pentru a dezvolta o afacere de la zero în comparație cu a deveni proprietarul unei francize.

„Printre alte avantaje se numără: o amortizare rapidă a investiției (de obicei, între a 10-a și a 12-a lună), know-howul oferit de francizor în domeniul afacerilor și al marketingului și informații extrem de utile pentru previziunile și calculele inițiale”, a declarat pentru wall-street.ro Polly Yankova, fondator și CEO al rețelei MindHub.

Pentru a obține franciza MindHub, trebuie să știi, înainte de toate, că vei trece printr-un proces de selecție. Primul pas este să completezi formularul de solicitare de informații care se regăsește pe site-ul companiei. Urmează apoi o serie de întâlniri cu unul din specialiștii din cadrul organizației care îți vor da informații suplimentare despre companie și despre ce înseamnă concret acest proces, pentru a te ajuta să iei decizia finală.

Ulterior trebuie să urmezi cursurile extinse de peste 50 de ore , care acoperă tot ceea ce ai avea nevoie să știi pentru a conduce noua afacere, de la sesiuni de învățare privind dezvoltarea afacerii și marketingul, până la metodologia de predare și înțelegerea software-ului.

Investiția inițială într-o franciză MindHub începe de la 8.000 de euro și crește în funcție de mărimea zonei pe care dorești să o gestionezi. Poți opta pentru un singur centru sau pentru o întreagă zonă/regiune în care să-ți dezvolți prezența (și în care poți deschide mai multe centre). Pentru aceasta din urmă vorbim de o sumă de 15.000 de euro.

Contribuțiile lunare variază, de asemenea, în funcție de locul în care îți desfășori activitatea. De obicei, este vorba despre un procent din veniturile lunare sau de o sumă fixă. Toți partenerii semnează un contract de franciză standard, explică fondatoarea MindHub.

Timpul necesar pentru recuperarea investiției depinde de mai multe criterii, în principal legate de dezvoltarea afacerii și de directivele de marketing. Polly Yankova spune că un francizat poate ajunge la break-even în aproximativ un an.

„Alți factori importanți includ numărul de copii pe care partenerii reușesc să îi atragă și să-i fidelizeze, de costurile cursurilor etc. În câteva cuvinte: cu cât mai mult timp și efort investesc partenerii în dezvoltarea centrului și a afacerii, cu atât mai repede își vor recupera investiția. De regulă, recuperarea are loc în 10-12 luni de la deschiderea centrului”, a mai precizat fondatoarea MindHub.

Alexandru Halalai este un tânăr din Brașov care lucrează în IT și care e pasionat de domeniu de când se știe. În 2020 a simțit nevoia de o schimbare și a simțit că poate să-și ducă mai departe cunoștințele și experiența sa în materie de tehnologie. Și-a dorit de mult timp să îmbrățișeze calea antreprenoriatului, iar cea mai bună variantă i s-a părut un business în sistem de franciză. Așa a ajuns să-și deschidă, alături de fratele său, o franciză MindHub, în Brașov.

Am deschis în 2020 și a fost un început un pic mai dificil pentru noi, căci pandemia de coronavirus ne-a dat toate planurile peste cap. Dar am reușit să depășim perioada, iar astăzi, după aproape doi ani, lucrurile arată foarte bine, chiar ne extindem raza de acțiune. Tocmai am deschis a doua locație în Brașov.

Alexandru Halalai, owner al centrului MindHub Brașov