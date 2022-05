Doctor Business – aplicația românească pentru antreprenorii care nu știu ”limba contabililor”

Mulți antreprenori români au idei bune de afaceri, dar nu rar aceștia au probleme când vine vorba de cifre, de contabilitatea propriu-zisă a firmei. Doctor Business este o aplicație 100% românească ce vine în întâmpinarea acestei probleme, procesând balanțele contabile lunare ale firmei pentru a le ”traduce” într-un limbaj ușor de înțeles și pentru a oferi sfaturi antreprenorilor pentru eficientizarea afacerii.

Aplicația a fost lansată cu câteva luni în urmă de Alice Ionescu, o analistă financiară cu peste 20 de ani de experiență, care s-a ocupat de planificarea resurselor în mai multe companii (ERP) din sectoare precum IT, producție, agricultură, retail sau comerț online.

”Unii antreprenori nici nu cer contabilului bălanța lunară pentru că nu o înțeleg. Și e de înțeles, deoarece nu toți fac ASE-ul. Din experiența de până acum, am constatat că antreprenorii au nevoie de cineva care să le vorbească într-un limbaj prietenos despre cifrele afacerii lor, astfel încât să înțeleagă situația financiară dincolo de termenii economici sofisticați”, a declarat Alice Ionescu.

Ea spune că majoritatea antreprenorilor la început de drum nu-și permit colaborarea cu un analist financiar care să îi sprijine în luarea deciziilor, în elaborarea unui plan de afaceri, în transpunerea în cifre a unei strategii de vânzări, în implementarea unui sistem de cost control și în general să îi atenționeze despre blocajele financiare.

În aceste condiții, Alice Ionescu a lansat în decembrie anul trecut aplicația Doctor Business. Aplicația rulează în cloud și este disponibilă pentru orice dispozitiv și sistem de operare. Doctor Business poate fi folosită în mod anonim, nefiind necesară identificarea cu un nume de firmă sau CUI. Costul unei interogări (încărcare balanță/livrare raport) este de 50 lei, iar plata se poate face prin SMS sau card.

Cum funcționează aplicația Doctor Business

Utilizatorii aplicației pot încărca balanța contabilă lunară în format Excel. Aceasta se prelucrează în 5 secunde, iar utilizatorul primește un raport de analiză de 20-30 pagini cu informații de la ansamblu la detaliu despre situația financiară a business-ului. Raportul poate fi printat și de asemenea, poate fi vizualizat oricând în contul creat pe aplicația doctorbusiness.ro.

Pe baza balanței încărcate în aplicație se generează o serie de informații financiare structurate și relevante pentru administrarea unei afaceri. Unul din rapoarte evidențiază veniturile, cheltuielile, EBITDA și profitul (realizate până la data balanței), structurate pe paliere de profitabilitate, astfel încât utilizatorul poate vedea mult mai ușor unde s-a blocat profitul și unde sunt cheltuiți cei mai mulți bani.

Un alt raport este “Diferența dintre Profitul din balanță și Cash-ul din bancă” în care poți vedea de ce nu s-a transformat în bani tot profitul realizat și ce poți face pentru lichidizarea lui. Sunt prezente informații despre valoarea capitalului de lucru și care sunt pârghiile pentru fluidizarea acestuia, informații despre viteza de plată în oglindă cu viteza de încasare.

Un capitol este dedicat unei diagnoze bazată pe 14 indicatori de performanță și echilibru financiar (rentabilitate, lichiditate, solvabilitate), în care este explicată “starea de sănătate” și “tratamentul” necesar pentru restabilirea situației financiare.

”Limbajul folosit este unul prietenos, care face foarte ușoară înțelegerea situației financiare chiar dacă nu ai făcut studii economice. Pe site-ul doctorbusiness.ro este și o secțiune de blog care cuprinde subiecte interesante, utile, că răspuns la dilemele antreprenorilor cu care am avut ocazia să interacționez”, spune Alice Ionescu.

Cine este Alice Ionescu

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, Alice Ionescu a început să facă analiză financiară într-o firmă de producție, cu peste 50 de produse.

”Pe vremea aceea abia apăruseră computerele. Am cumpărat un computer la mâna două, o carte de Excel, una de Word și una de Corel Draw și… am început să mă joc. Am făcut un programel în Excel, care îți arăta automat, în funcție de rețeta produsului și de variația de preț a materiilor prime, care era costul și marja brută a produselor fabricate. Ca și acum, era o perioadă cu o fluctuație foarte mare a prețurilor. La final de lună aveam grafice care arătau ce produse au adus cel mai mare volum de vânzări, apoi ce produse aduceau de fapt profitul”, povestește Alice Ionescu.

Pentru Alice a urmat apoi un alt job la o firmă de comerț, unde accentul se punea pe productivitatea agenților de vânzări. În cadrul acestui job, ea a participat la implementarea primului ERP. ”Mi-a plăcut maxim. Sunt de părere că tot ce ține de lucruri repetitive și care se pot înscrie în tipare logice, trebuie făcut de o mașînă/robot. Omul este responsabil cu luarea deciziilor și creativitatea”, spune ea.

Cea mai vastă experiență a analistei financiare a fost în grupul UTI, cu cinci segmente de activitate și 13 companii. Aici, ea s-a ocupat de rapoartele de analiză pentru firmele din grup, de implementarea bugetelor, monitorizarea rezultatelor și configurarea ERP-ului existent.

De 7 ani Alice Ionescu lucrează ca freelancer în domeniul consultanței.

Dezvoltarea primei părți a aplicației Doctor Business a durat 9 luni de zile, ea fiind lansată în decembrie anul trecut, în viitor urmând să fie lansate noi funcționalități. Alice Ionescu anticipează că investiția inițială, sub 100.000 de euro, va fi recuperată până la finalul anului viitor.

