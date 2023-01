Idei de afaceri: Americanul care a adus mâncarea de ”bâlci” din SUA în inima Bucureștiului

Când spui „street-food american” te gândești în primul rând la burgeri, însă puține locații din București au în menu adevăratul street food specific Statelor Unite: corndogs, funnel cakes și alte produse ”deep fried”, adică prăjite într-o baie de ulei. The Corndog Caravan se bazează exclusiv pe această categorie de mâncare ”de carnaval”, cum o numește patronul american, sau de ”bâlci” cum s-ar spune în România.

Jeff Erickson a deschis The Corndog Caravan la jumătatea anului 2022. The Corndog Caravan este practic o bucătărie de mici dimensiuni aflată în aceeași curte cu barul de bere Hop Hooligans Taproom, aflat în zona Parcului Grădina Icoanei din București.

”Îmi place foarte mult România, dar sincer nu am fost impresionat de burgerii din București, cu una sau două excepții. Nimic nu mi s-a părut însă că ar îngloba esența burgerului și al carnival food-ului american, așa că am decis să deschid The Corndog Caravan. Produsul esențial pe care îl vindem este corndog-ul, dar trebuie să recunosc că interesul cel mai mare este pentru burgeri. Bucureștenii sunt foarte interesați de burgeri”, spune Jeff Erickson (foto).

Americanul a venit pentru prima dată în România acum 18 ani, când s-a și căsătorit cu o femeie din Iași. De atunci, Jeff a revenit constant în țară însă de mai bine de un an s-a mutat în București, pentru a putea să administreze mai bine afacerea.

”În SUA am lucrat în mai multe domenii: am fost șofer de autobuz școlar, am fost profesor de sport, am fost test driver pentru producători auto și am fost bucătar. Pasiunea mea a fost însă mereu mâncarea, așa că, după pensionare, atunci când am avut această oportunitate în România, am deschis The Corndog Caravan”, povestește Jeff Erickson.

Cât costă să deschizi o afacere cu burgeri și street food

Investiția inițială în deschiderea The Corndog Caravan a fost de aproximativ 10.000 de dolari, majoritatea banilor îndreptându-se către echipamentul din bucătărie. Important de menționat că valoarea este relativ scăzută și pentru că business-ul nu este un restaurant propriu-zis, fiind vorba doar de o bucătărie relativă mică (30-40 mp). Mesele și terasa adiacentă The Corndog Caravan sunt de fapt în proprietatea barului Hop Hooligans din imediata apropiere.

Citeste si: Un client McDonald’s a primit o pungă plină cu bani în loc de ce...

Jeff Erickson spune că a avut nevoie de circa 4 luni pentru a deschide locația, timp în care a obținut autorizațiile necesare și a achiziționat echipamentul necesar bucătăriei.

”În mod normal probabil ar fi durat mai mult, însă unul dintre actualii angajați s-a ocupat de obținerea tuturor autorizațiilor și de toată partea birocratică a business-ului. Tot el m-a ajutat și cu achiziția echipamentelor de bucătărie, unele second-hand”, explică patronul american.

Birocrația este de altfel unul dintre puținele lucruri care nu îi plac lui Jeff Erickson în România. ”În SUA, întregul proces birocratic ar fi durat probabil doar câteva zile. Dacă aveam taxele plătite la zi, mergeam la Primărie pentru a obține o licență apoi veneau ei la mine să inspecteze locația, cam atât”.

Citeste si: ANPC la vremea bilanțului: 2022, totalul ultimilor patru ani la...

The Corndog Caravan are doi angajați la fața locului: un casier și un bucătar.

”Suntem deschiși 6 zile pe săptămână. În 3 din zile eu sunt bucătar și am angajat un casier, iar în celelalte zile eu sunt casierul, iar tipul care m-a ajutat cu autorizațiile este bucătar”, menționează Jeff.

Patronul se așteaptă să îți recupereze investiția în circa 2 ani de zile, dar subliniază ca orice business în domeniul food/ al restaurantelor este foarte fluctuant și poate fi lovit și de situații extreme, așa cum a fost pandemia COVID-19.

”Cel mai mult îmi place siguranța din România și faptul că oamenii sunt prietenoși”

Jeff Erickson este un optimist desăvârșit și spune că puține lucruri din România îi displac cu adevărat.

”Îmi place că oamenii sunt prietenoși și ospitalieri în România... cu o excepție din 1.000, dar asta se întâmplă oriunde. De asemenea, îmi place siguranța de aici, îmi place faptul că nu îmi este teamă de crime violente. Nici în Minnesota, statul meu de origine, nu se prea întâmplă asta, dar este îmbucurător să mergi într-un loc chiar mai sigur”, spune el.

Citeste si: Business-ul de dulciuri artizanale care nu vrea deserturi ”pe bandă...

Un auto-definit gurmand, lui Jeff nu aveau cum să nu îi placă ciorbele și sarmalele românești, și povestește că de fiecare dată când are zile libere merge în restaurante cu specific românesc.

”Îmi place foarte mult mâncarea voastră tradițională. Fast-food-ul... nu prea. În comparație cu fast-food-ul american, cel din România se află în urmă. De exemplu, puiul din fast-food-urile românești este cu mult diferit față de cel din SUA”, consideră Jeff Erickson.

Nu în ultimul rând americanul subliniază că în cei 18 ani de când a venit prima dată în România a văzut permanent o evoluție pozitivă a țării, caracterizată în primul rând de modernizarea societății.

Sursa foto: The Corndog Caravan

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: