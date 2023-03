Să conduci firma alături de partener(ă) poate fi ceva împlinitor… sau o dramă

De 10 ani soția mea a preluat un rol important în afacerile noastre. De la a organiza evenimente la a conduce operaționalul și până la rolul de CEO în multe cazuri.

Opinie scrisă de Răzvan Căzănescu, fondatorul TBF.

La fel ca mulți alții, am trecut prin perioade grele până am învățat cu ce se mănâncă acest tip de parteneriat. Și sunt extrem de recunoscător că nu am renunțat, pentru că am găsit unul dintre cele mai împlinitoare lucruri din viața noastră.

Uite câteva reguli și principii pe care noi le respectăm în prezent:

Dacă nu ne place amândurora de un angajat atunci acea persoană nu rămâne. Viața este prea scurtă pentru astfel de probleme.

Nu poți calcula corect aportul fiecăruia nici în business și nici în viață. 50%-50% este parteneriatul potrivit.

Oricât de mult greșește celălalt, de față cu alții partenerul mereu îl va susține.

Este un bullshit să încerci să separi viața personală de cea profesională.

Organizăm la fiecare 3 luni o întâlnire trimestrială doar noi doi. Ne evaluăm progresul. Ne reconectăm cu obiectivele pe termen lung și ne stabilim obiective pe următoarele 90 de zile. Atât obiective de business, cât și personale.

Avem un date night la fiecare două săptămâni, în care ne evaluăm progresul realizat pe obiective. Ne menține focalizați și responsabili.

Acceptăm că suntem diferiți și că unul performează mai bine în haos iar celălalt în siguranță. Așa că ne punem fiecare în contexte în care aducem cele mai bune rezultate.

Și ultimul și probabil cel mai important. Ne punem relația pe primul loc. Înaintea afacerilor. Înaintea angajaților. Înaintea tuturor.

Negociază la sânge iar apoi oferă peste

Negocierea este văzută în general ca o practică foarte bună.

Până la urmă îți permite să cumperi un lucru cu mai puține resurse.

Problema este însă atunci când ești atât de bun în negocieri încât scăderea prețului îți aduce mai multe dezavantaje decât beneficii.

Antreprenorii și managerii fac acest lucru de multe ori în recrutări.

Au putere.

Au experiență.

Au exercițiu.

Conving persoana din fața lor să se angajeze pe un salariu mai mic decât ar fi confortabil. Iar apoi? Persoana nu performează.

Același lucru se întâmplă când negociem prea mult cu furnizorii.

Ce îmi place mie să fac?

Negociez la sânge și după ce persoana a spus DA, îi dau mai mult ca bonus.

Manipulare? Oh, da.

Însă pentru că nu am văzut o parte distructivă pentru ceilalți și nici pentru mine, continui să o folosesc.

Această tehnică simplă te pune pe tine într-o lumină mai bună decât dacă ai fi negociat mai puțin sau deloc. Iar persoana primește totuși cât are nevoie pentru a se simți motivată.

Have fun…

Sursa foto: TBF

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Răzvan Căzănescu (fondatorul TBF) a fost implicat în sute de companii din postura de consultant, partener, investitor sau fondator. A dublat companii de milioane de euro în doar 3 luni și a dus startup-uri la peste un milion de euro în primul an de activitate. Nu este trainer sau speaker și nici nu pretinde să fie. Este antreprenor. A creat companii. A condus companii. A crescut companii. Mai multe articole scrise de Răzvan Căzănescu »

Te-ar putea interesa și: