Cel puțin 20.000 de euro investiție, 4 luni de zile până la începerea propriu-zisă a vânzărilor, 3-4 angajați și 2 ani și jumătare de răbdare până la recuperarea investiției. Așa arată, în termeni foarte simpli, deschiderea unui business în sistem de franciză în România, potrivit consultanților de la Franchwise (francize.ro), companie de consultanță în domeniul francizelor.

Evident, lucrurile pot să varieze foarte mult în funcție de specificul francizei, însă cei care își aleg bine domeniul de activitate și brandul care li se potrivește, pot spera la câștiguri semnificative, mult peste salariul unui middle manager în corporație.

”Eu îți pot spune că la o franciză de simigerie, Petru – de exemplu, vei face mai mulți bani decât din orice salariu de corporatist, dar ești dispus să ai făină în păr? Ești dispus să faci inventare când îți lipsesc oamenii? Ești dispus să zâmbești clientului și să îi faci în fiecare dimineață cafeaua? Dacă nu ești dispus să faci asta, atunci nu intra într-o asemenea afacere, caută un alt business, un alt domeniu care ți se potrivește”, spune Raluca Voicu (foto), managing partner și co-fondatoare Franchwise.

Investiția inițială în deschiderea unui business în sistem de franciză variază în general între 20.000 și 150.000 de euro. Raluca Voicu explică faptul că există și francize mai ieftine de 20.000 de euro, însă Francwise le evită deoarece suma cu greu acoperă minimul necesar lansării unui business sănătos.

”Dacă vrei să ai succes cu o franciză, cel mai important lucru este să îți alegi DOMENIUL care ți se potrivește. În străinătate, un francizat analizează 2-3 firme dintr-un domeniu în care să intre. În România însă, această analiză se transformă într-un fel de shaorma cu de toate: francizatul spune «mă uit și la un Ted’s Coffee, mă uit și la un Inmedio și la un Logiscool». Nu este funcțional acest stil. Trebuie, în primul rând, să îți alegi domeniul sau industria potrivită pentru tine, nu să te uiți la mai multe francize din domenii total diferite”, subliniază co-fondatoarea Franchwise.

Informații esențiale pentru cei care vor un business în sistem de franciză

Investiția minimă: 20.000 – 50.000 de euro;

20.000 – 50.000 de euro; Timp de recuperare a investiției: 2,5 ani – maxim 4 ani;

2,5 ani – maxim 4 ani; Timp necesar deschiderii business-ului în franciză: minim 3-4 luni;

minim 3-4 luni; Alegerea domeniul potrivit antreprenorului este esențială;

antreprenorului este esențială; Francizele simple din punct de vedere operațional (o singură categorie de produse vândute) sunt cele mai căutate.

Francize ieftine: ”Sunt antreprenori care vin cu 50.000 de euro și vor să facă 5.000 de euro profit lunar. Din francize se pot face bani, dar așteptările trebuie să fie realiste”

Așteptările nerealiste legate de profitul lunar și timpul necesar recuperării investiției sunt două dintre cele mai mari greșeli pe care le fac cei care caută o franciză.

Mai exact, portretul robot al francizatului din România arată astfel: are 35-40 de ani, este în general bărbat, investește din surse proprii 70-80.000 de euro, are disponibilitatea de a începe business-ul în 3-6 luni și totodată are așteptări nerealiste în ceea ce privește temrenul de recuperare a investiției, adică speră să își recupereze banii în 1 - 1,5 ani.

”Nu știu ce business-uri scot astfel de bani pentru că aș vrea și eu să investesc în ele. Realitatea este că de obicei aștepările sunt nerealiste. Există antreprenori care vin cu 50.000 de euro și se așteaptă să facă 5.000 de euro profit pe lună. Nu este posibil. Foarte rar vezi așa ceva și pe nișe excepționale. Pe fiecare domeniu de activitate există competiție în ziua de astăzi”, explică Raluca Voicu.

Realitatea în România este că dintr-o franciză îți poți recupera banii între 2,5 și maxim 4 ani în funcție de domeniu: o recuperare mai rapidă a investiției în HoReCa, și pe termen mai lung în retail, dar cu profitabilitate netă mai mare.

Pentru antreprenorii care nu vor să pună la bătaie întreaga sumă necesară investiției din propriul buzunar, Franchwise facilitează colaborarea cu două mari bănci din România care pot acoperi jumătate din investiție prin credite fără garanții colaterale.

”O greșeală este și când se ia o decizie privind franciza aleasă într-un mod foarte rapid și complet emoțional. Uneori antreprenorul parcă se îndrăgostește de brand-ul X și ne spune că el vrea într-o lună să aibă acea franciză neapărat, chiar dacă tu nici măcar nu ți-ai anunțat soția că vrei să îți deschizi firmă sau nici măcar nu ai renunțat încă la actualul job, pentru a avea timp de franciză”, spune Raluca Voicu.

În general, termenul realist pentru lansarea unei francize operațională în România este de 3-4 luni de zile. ”Acesta este timpul de care ai nevoie pentru a înțelege cum arată lucrurile și ca să te organizezi astfel încât să nu îți eșueze businessul”, adaugă reprezentanta Franchwise.

În prezent, cele mai căutate francize în România sunt cele pe zona de food, care se bazează pe concepte consolidate și care sunt simple din punct de vedere operațional. ”Vorbim de cafenele, pizza, zona de deserturi. Sunt business-uri mici, care în general au nevoie de investiții de până în 50.000 de euro, care au nevoie 4 oameni angajați cu tot cu antreprenorul și unde există foarte multă simplitate operațională, principalele categorii de materii prime fiind furnizate de către francizor”, explică Raluca Voicu.

Numărul companiilor românești (francizorilor) care mizează pe dezvoltarea prin sistemul de franciză a crescut cu 30% în perioada 2020-2022 comparativ cu 2019. Aproape 80 de companii locale au optat în perioada 2020-2022 pentru dezvoltarea business-ului prin lansarea de concepte de franciză pe piața din România și pe piețe internaționale. Principalele industrii din care provin companiile care s-au francizat sunt HoReCa, retail și servicii, iar principalele orașele sunt București, Cluj și Brașov.

