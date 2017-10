Riscul cel mai mare pentru pierderea conexiunii il au pasagerii cu escala in China (fie ca vorbim de Beijing sau Shanghai), unde transferul de la un zbor la altul ajunge la trei ore. In Europa, sansele cele mai mari de ratare a imbarcarii pe zbor de conexiune sunt la Madrid (o ora si jumatate timpul de transfer, respectiv 65 de minute daca cursele sunt operate de catre Iberia). Pentru persoanele din afara zonei Schengen, inclusiv romanii, aeroportul din Bruxelles are un timp de conexiune de 90 de minute, similar cu aeroportul din Paris (Charles de Gaulle) atunci cand pasagerul trebuie sa se deplaseze de la un terminal la altul (vezi tabelul 1 de la final).

La polul opus, se afla aeroporturi precum cel din Amsterdam, Munchen sau Zurich, recomandate pasagerilor care au de efectuat zboruri ce necesita escala. Aeroportul Otopeni se afla, de asemenea, in randul celor care au un timp scurt de transfer pentru zborurile de conexiune, mai exact o medie de 50 de minute.

”Cand rezervi zboruri cu escale si rezervi separat fiecare segment, trebuie luat in calcul timpii de transfer din respectivele aeroporturi. Aceste transferuri difera la fiecare aeroport. Din pacate, daca zborurile sunt rezervate separat si se pierde conexiunea, pasagerul nu are dreptul la o cursa alternativa si nici la compensatii. Poate primi despagubire doar daca primul zbor efectuat a inregistrat o intarziere mai mare de trei ore fata de momentul initial al aterizarii”, spune Stefan Radu, country manager Air Help.

Potrivit Directivei Europene 261/2004, daca un zbor are mai multe escale, inclusiv intarzierea la una dintre ele poate fi despagubita, daca sunt respectate conditiile de eligibilitate. Esential este ca toate acele zboruri sa fie pe o singura rezervare. In prezent, multe zboruri sunt operate in code-share cu partenerii aerieni din aceeasi alianta, insa compania care emite biletul de zbor este raspunzatoare pentru operarea cursei pana la final, inclusiv pentru intarzierile sau anularile ce pot aparea.

”Foarte multe companii aeriene nu respecta timpul de transfer stabilit de aeroporturi pentru transferuri, lucru care, adesea, cauzeaza pasagerilor pierderea zborului de legatura. De curand, am avut un caz al unei familii de patru persoane care a pierdut conexiunea la Frankfurt pentru ca a avut mai putin de zece minute sa prinda zborul de legatura, in conditiile in care acest aeroport necesita 90 de minute pentru zborurile cu escala. Compania a invinuit familia cu pricina ca nu s-a grabit pentru a prinde imbarcarea, ceea ce este inacceptabil. Noi, la Air Help, ne asiguram ca pasageri precum membrii familiei despre care vorbeam sa primeasca compensatii pe masura, pentru ca este dreptul lor”, spune Stefan Radu.

AirHelp este liderul mondial in obtinerea compensatiilor pentru pasageri, ca urmare a intarzierii, anularii sau supraincarcarii zborului. Din 2013, cand AirHelp a fost fondata, compania a ajutat peste cinci milioane de pasageri sa primeasca despagubiri in valoare de 300 de milioane de euro. AirHelp are reprezentante in Europa, Asia si America de Nord, care deservesc 30 de tari, oferind asistenta in 16 limbi. Compania are peste 500 de angajati la nivel mondial.

Sursa foto: anucha maneechote/Shutterstock.com