Dragoș Anastasiu deschide un restaurant în Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe

Noul local, cu o capacitate de 60 de locuri, se alătură restaurantului principal al resortului, unde pot lua masa simultan 240 de persoane, și aduce în plus un meniu de paste artizanale, rețete originale, steak-uri de vită, fructe de mare.

Planul nostru prevedea deschiderea braseriei încă de anul trecut dar, din cauza pandemiei, am amânat momentul. Până acum, am folosit acest spațiu doar pentru bar, cu 12 locuri. Am decis să extindem zona pentru a da posibilitatea servirii a două meniuri - românesc și internațional - în două locuri diferite din cadrul resortului. Suntem convinși că va fi o experiență gastronomică foarte plăcută.

Dragoș Anastasiu