Drumețiile neplanificate cu prietenii se dovedesc a fi cele de care îți amintești cu cel mai mare drag peste ani. Iar pe căldurile astea, să dai o fugă la mare pare mereu o idee bună, după ce stai între betoanele ticsite de soarele puternic din București. Și la mare e cald, o să spuneți. Foarte adevărat, însă căldură este, în mod cert, mult mai suportabilă pe plajă, acolo unde te răcorește briza mării și unde te poți bălăci cât vrei.

Pentru că este luna august și pentru că aproape că ne-a fost și teamă să sunăm pe la cazări, mai ales în contextul în care litoralul a fost doldora de oameni în ultimele weekend-uri, ne-am gândit să alegem o destinație mai puțin aglomerată. Pe lista noastră încropită verbal, la telefon, cu o zi înainte de drumeție, se aflau Corbu, Vadu, Tuzla și Năvodari. Am ales Corbu, în cele din urmă.

Anul în care am fugit de aglomerație

Plaja din Corbu este situată la nord de Mamaia și de Năvodari (care este practic cel mai apropiat oraș ca distanță față de Corbu). Primul aspect important de știut despre Plaja Corbu este că face parte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, prin urmare, camparea pe plajă este interzisă. Este o plajă liniștită, curată și una din cele mai sălbatice din România, unde singurul zgomot e cel produs de valurile mării. N-aș spune că este un loc virgin, pentru că și plaja asta a făcut cunoștință deja cu mulți turiști în ultimii ani.

În mod normal, sunt unul din oamenii care aleg să meargă în Vama Veche, însă de data asta parcă am vrut altceva. Cu riscul de a părea încă unul din oamenii ăia obosiți și probabil frustrați care susțin răspicat că Vama Veche nu mai e ce-a fost odată, singurul lucru pe care pot să-l spun este că lucrurile s-au schimbat, nu în rău neapărat, dar nici în bine. Un lucru e cert însă, eu personal (cu atât mai mult de când a venit pandemia), nu mă mai regăsesc aproape deloc în aglomerații. Cel puțin nu în perioada asta.

De plaja lărgită din Mamaia nici nu vreau să mă apropii, nu pentru că mă număr printre nemulțumiții care refuză să poarte șlapi sau să meargă 2 minute până la apă, ci pentru că nu suport de fel Mamaia. Așa că, pentru că m-am ajuns, ca s-o zic pe cea dreaptă și nu îmi mai place nicăieri pe litoral, am găsit totuși în loc semi-virgin, în care pot spune că m-am simțit foarte bine.

Tot ce știam până să plec legat de Corbu era că toți hipsterii corporatiști, obosiți de orașele ticsite de oameni, își dau întâlnire acolo, după ce Vama s-a stricat și nu mai e ce a fost și well...știți continuarea. Ei bine, probabil că nici plaja de la Corbu nu mai e ce era odată, dar asta nu am de unde să știu pe propria piele, dat fiind faptul că e prima dată când am venit aici. Locul s-a mai popularizat în ultimii ani din câte am înțeles de la localnici.

Cum ajungi pe plaja Corbu

Dacă alegi să mergi în Corbu, trebuie să știi că ar fi musai să mergi cu mașina, sau să te lipești de niște prieteni care vin cu mașina pentru că altfel riști să dai o căruță de bani pe taxi. Din centrul comunei Corbu și până pe plajă ai cam 20 de minute de mers cu mașina, iar pe jos faci cam o oră aproximativ, însă nu ar fi indicat să alegi această opțiuni pentru vei merge efectiv prin câmp, fără să ai vreun petec de umbră sub care să te refugiezi.

Tot cu mașina poți ajunge și foarte aproape de plajă, însă de la un punct încolo, drumurile nu mai sunt asfaltate și sunt pline de gropi și pietre. Dacă alegi totuși să mergi cu mașina până spre buza plajei, trebuie să fii foarte atent pentru că la drumul de întors, ai porțiuni în care potecile sunt foarte abrupte și riști să rămâi cu mașina acolo.

Parcarea de pe plajă costă 10 lei pentru toată ziua. Celelalte parcări din împrejurimi nu sunt cu plată.

Plaja este destul de lată și lungă și ar trebui să știi de la bun început că nu vezi neam de șezlonguri, doar cerșafuri și câteva umbreluțe aduse de turiști. Nu-mi dau seama cât de era de aglomerat în ceilalți ani, însă noi nu am prins deloc aglomerație pe plajă, am avut loc berechet și am stat liniștiți, fără nicio boxă cu radio care să ne duduie în urechi.

Apa mării a fost caldă în majoritatea timpului, iar cel mai mult ne-a bucurat că a fost extrem de curată, fără alge și fără gunoaie de care să te împiedici, cu un nisip fin și aproape lipsit de pietre sau scoici.

Nisipul a fost relativ fin, însă pentru că erau destul de multe scoici pe plajă, a trebuit să mergem aproape mereu cu șlapii în picioare, însă nu ne-a deranjat în vreun fel acest lucru.

Cazarea la Corbu. E loc pentru toți

La Corbu și prin împrejurimi nu ai foarte multe posibilități de cazare, cele aproape de plajă sunt patru la număr, iar restul pensiunilor în care poți să te cazezi sunt dispuse de-a lungul fâșiei estice a Lacului Corbu. Unele acceptă și vouchere și carduri de vacanță, dar trebuie sunat înainte și întrebat (din experiența anilor trecuți, unii acceptă doar tichete în format fizic spre exemplu și nu carduri cu care se poate face plata prin POS).

De asemenea, se poate sta și în camping, la rulote, care sunt mai aproape de plajă sau chiar cu cortul dacă sunteți mai nonconformiști. Eu și prietenii ne-am aventurat să stăm la o rulota, dar la una care nu se afla în campingul de care spuneam mai sus, ci una poziționată mai înspre un deal, dar la care am ajuns aproape la fel de rapid pe plajă. Cum aminteam și mai sus, nu am vrut să trecem prin chinurile căutatului de cazări și să ne pierdem ore din viață doar dând telefoane fără succes.

Rulota a fost găsită pe Airbnb, iar închiriatul pe o seară a costat 100 de lei (prețul nu este pentru o persoană, ci se calculează pentru închirierea întregii rulote). Nu ne-a deranjat să facem rabat de la confortul obișnuit, mai ales că am stat doar trei zile și n-am simțit neapărat nevoia de ceva fancy. Ce ne-a deranjat teribil, în schimb, au fost țânțarii, dar ăștia sunt deja localnicii cu care nu prea poți să te pui decât dacă vii înarmat cu spray-uri antițânțari.

Pe lângă acest tip de cazare mai noncoformist și mai aventuros, la popul opus se află cazările cu facilități multiple. Întâmplarea face că eu m-am mai întâlnit cu alți prieteni din București acolo, care mi-au spus că au stat la Pensiunea Eclipse, unde au dat 250 de lei pe noapte, cu mic-dejun inclus. Este una din cele mai unitățile cu cele mai multe facilități din Corbu, inclusiv piscină. De menționat că ei și-au rezervat sejurul cu mai bine de o săptămână înainte.

Prețuri de vârf (și îndesat) de sezon

Aproape de plajă, este un bar și un loc absolut minunat în care poți să mănânci bine și să te răcorești cu diverse cocktailuri. Prețurile sunt puțin cam piperate la mâncare. Eu pentru un prânz am dat așa: 43 de lei pe o porție de rapane, 21 de lei pe o porție de cartofi prăjiți. O salată de avocado costa 34 de lei, iar una de roșii cam 18 lei dacă îmi aduc bine aminte. Berile costă între 13 -17 lei, pentru un smoothie plătești 17 lei, iar o cafea cu lapte costă 10 lei. Băieții de la barul „Albastru” ne-au spus că deocamdată ei sunt primii care sunt acolo, fiind deschiși din vara lui 2020. Tot ei ne-au spus că își doresc foarte mult ca acest concept să fie adus și în București.

Desigur, mai sunt și alte opțiuni în care poți lua masa și în care poți savura liniștit un pește proaspăt. La „Bunicul Trăsnit” au mâncare foarte bună, dar și la „Popasul Pescarilor”.

Am tot vorbit și iată că s-a lăsat seara. Apusul este ceva deosebit prin împrejurimile de la Corbu.

Răsăritul din păcate nu l-am prins pentru că într-un din zile am prins și câțiva nori pe cer care au împiedicat soarele să se facă văzut. Cam așa a arătat o escapadă de trei zile la Corbu.

