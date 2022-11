Hotelul Cișmigiu și-a majorat cifra de afaceri cu 136% în acest an

Hotelul Cișmigiu din Capitală a înregistrat o creștere a gradului de ocupare în acest an, ceea ce a venit cu un avans mai mult decât dublu a cifrei de afaceri, la aproape 1,5 milioane de euro, au anunțat reprezentanții hotelului la aniversarea de 10 ani de la redeschiderea lui.

În 2022, gradul mediu de ocupare estimat al hotelului a fost de 70%, cu 60 % mai mare ca în 2021, similar anului 2019, cel de dinainte de pandemie. În medie, un client al Hotel Cișmigiu rezerva 1,5 nopți.

Cifra de afaceri a hotelului, pentru 2022, este estimată la 1,45 milioane de euro, în creștere cu 136% față de anul trecut.

”După 2 ani de pandemie și multe, multe provocări, anul acesta am luat o gură de aer. Vedem din nou hotelul plin, oamenii călătoresc, evenimentele au revenit la normal și românii din afara Capitalei vin și fac turism de weekend în București. Toți acești factori au contribuit la creșterea gradului de ocupare și a cifrei de afaceri a hotelului în 2022. Păstrând trendul ne așteptăm și pentru 2023 la o majoarea a business-ului cu 15 %”, spune Mirela Cojocaru, director general al Hotel Cișmigiu.

Într-un deceniu de la deschidere, peste 80 % dintre oaspeții unității de cazare au fost străini, trend menținut și în 2022. Per total, în 10 ani, peste 175.000 de turiști au ales Hotelul Cișmigiu ca unitate de cazare. În cei 10 ani de activitate, veniturile hotelului din segmentul de cazare au însumat 80% din total, restul fiind acoperit de segmentul reprezentat de organizarea de evenimente corporate.

La final de 2021, cifra de afaceri a Hotel Cișmigiu a fost de peste 620.300 euro, pentru 2022 aceasta fiind estimată la 1,45 milioane de euro, iar pentru 2023 estimările arată o creștere de 15%.

“Ne-am luat un angajament față de București, față de istoria hotelului. Am investit și continuăm constant să investim în el pentru a-l aduce și a-l menține la gloria din anii în care a fost deschis și a funcționat ca un hotel. Hotel Cișmigiu e mai mult decât hotelul companiei Hercesa, este un simbol al Bucureștiului, motiv pentru care am vrut mereu să fie pe lista turiștilor care ajung la București și, spunem noi, am reușit.

Citeste si: FOTO | VIDEO - Norwegian Prima, mega-iahtul de 1 miliard dolari

Pe termen scurt și mediu luăm în calcul investiții punctuale de menținere, de altfel sunt genul de investiții pe care le facem constant. Ne-am câștigat clienții pe baza serviciilor oferite, concurăm cu succes hotelurile de lanț și vrem să ne păstrăm poziția și standardele de calitate deja impuse”, a declarat Alejandro Solano, CEO Hercesa, companie care deține hotel Cișmigiu.

Inaugurat în noiembrie 2012, Hotel Cișmigiu are o istorie de 110 ani, fiind unul dintre cele mai importante hoteluri de patru stele din București. Hotelul are o capacitate de 60 apartamente, 6 săli de conferință iar, în prezent, are aproximativ 22 de angajați.

Sursa foto: Hotel Cișmigiu / Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: