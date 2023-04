[VIDEO] Călătoria cu trenul nu trebuie să fie frustrantă: Top 10 cele mai spectaculoase trasee din lume

Suntem români și pentru mulți dintre noi călătoria cu trenul este mai mult un motiv de frustrare. Citește în articol care sunt însă cele mai spectaculoase 10 trasee pe căile ferate din lume, care te vor face să uiți de orice problemă.

The Reunification Express, Vietnam

Start călătorie: Ho Chi Minh

Ho Chi Minh Sfârșit călătorie: Hanoi

Hanoi Distanță: 1.726 km;

1.726 km; Durata: două zile

Călătorind aproape 2.000 de km de la Ho Chi Minh City în sud până la Hanoi în nord, nu există o modalitate mai atmosferică de a călători între cele două metropolele gemene ale Vietnamului. Și nu există o modalitate mai bună de a explora toate peisajele spectaculoase dintre ele.

Linia Reunification Express, cunoscută și sub numele de Calea Ferată Nord-Sud, este o activitate turistică în sine atunci când vizitezi Vietnam.

California Zephyr, SUA

Start călătorie: Chicago

Chicago Sfârșit călătorie: San Francisco

San Francisco Distanță: 3.924 km;

3.924 km; Durata: 52 ore

Pentru a vă bucura de măreția pitorească a continentului nord-american, nimic nu se compară cu trenul Amtrak California Zephyr. Această călătorie clasică de aproape trei zile parcurge aproape 4000 km prin prerii, deșerturi, Munții Stâncoși și Sierra Nevada pe drumul său de la Chicago la San Francisco.

Baikal–Amur, Rusia

Start călătorie: Tayshet

Tayshet Sfârșit călătorie: Sovetskaya Gavan

Sovetskaya Gavan Distanță: 4.324 km

4.324 km Durata: 4 zile sau chiar mai mult

Rusia nu mai este o destinație turistică în actualul context geopolitic, însă țara are la dispoziție o rută feroviară ce nu poate fi ignorată: Baikal–Amur.

Ruta traversează sălbăticia siberiană, ajunge în zone unde temperaturile scad și la -60 grade Celsius și oferă peisaje chiar mai spectaculoase decât mult mai cunoscuta Transsiberiană.

Lake Titicaca Railway, Peru

Start călătorie: Puno

Puno Sfârșit călătorie: Cuzco

Cuzco Distanță: 388 km

388 km Durata: 10 ore

Traversand Altiplano, un platou alpin, de la malul lacului Titicaca pana in inima capitalei incașe, calea ferată de la Puno la Cuzco oferă o călătorie pitorească prin vârfurile pline de zăpadă și văile Anzilor.

Bucurându-se de mâncarea rafinată din restaurant, pasagerii de la bordul trenului pot admira peisașul dintr-un vagon-observator în aer liber, în timp ce zboară peste câmpiile epice peruane.

Mai multe informații: Peru Rail

Expresul Beijing – Lhasa, China

Start călătorie: Beijing

Beijing Sfârșit călătorie: Lhasa

Lhasa Distanță: 3.750 km

3.750 km Durata: 40 ore

Ruta de cale ferată face legătura între arhitectura futuristă și minunile imperiale din Beijing și mănăstirile și palatele de vis din Lhasa. Trenul Z21 își transportă pasagerii de la luminile de neon ale Chinei urbane către un tărâm odată îndepărtat al călugărilor în haine magenta. În timp ce se îndreaptă spre vest, trenul urcă aproape 5.000 m în călătoria sa către acoperișul lumii: platoul tibetan.

Mai multe informații: China Tibet Train Tours

London - Fort William cu trenul Caledonian Sleeper, Marea Britanie

Start călătorie: Londra

Londra Sfârșit călătorie: Fort William

Fort William Distanță: 819 km

819 km Durata: 13 ore

Trecerea de la un aglomerat centru al Londrei la aerul curat și priveliștile înalte ale Highlands-ului scoțian, printr-o călătorie peste noapte pe căile ferate, simbolizează romantismul călătoriilor cu trenul.

Deși poate părea un drum scurt, mai ales în comparație cu unele dintre celelalte odisee de pe această listă, Caledonian este cu siguranță cea mai bună călătorie cu trenul din Marea Britanie.

Mai multe informații: Caledonian Sleeper

Bergensbanen, Norvegia

Start călătorie: Oslo

Oslo Sfârșit călătorie: Bergen

Bergen Distanță: 496 km

496 km Durata: 6 ore și 30 de minute

Acest tren uimitor este una dintre minunile căilor ferate din secolul al XIX-lea și, totuși, în afara Norvegiei, aproape nimeni nu știe despre el. Ruta acoperă spectrul splendorii naturale a Norvegiei: urcarea pe canioane, traversarea râurilor, priveliști prin versanții munților și traversarea peisajelor de gheață.

Mai multe informații: The Vy Group

TranzAlpine, Noua Zeelandă

Start călătorie: Christchurch

Christchurch Sfârșit călătorie: Greymouth

Greymouth Distanță: 223 km

223 km Durata: 4 ore și 30 de minute

Ruta TranzAlpine din Noua Zeelandă este considerată una dintre cele mai frumoase și mai pitorești călătorii de o zi cu trenul din lume. Aceasta se întinde pe microclimate foarte distincte în Insula de Sud a Noii Zeelande.După ce traversați peisajele alpine îndepărtate ale țării, coborâți printr-un tunel palpitant pentru a ieși într-o zonă plină de lacuri, pâraie și pădurile tropicale de pe Coasta de Vest a Insulei de Sud.

Mai multe informații: The Great Journeys of New Zealand

Tazara Railway, Tanzania și Zambia

Start călătorie: Dar es Salaam

Dar es Salaam Sfârșit călătorie: Kapiri Mposhi

Kapiri Mposhi Distanță: 1.860 km

1.860 km Durata: 46 ore

Puține trenuri din lume oferă șansa de a vedea mari animale din confortul propriului tău scaun. Tazara (Autoritatea Feroviară din Tanzania și Zambia) face exact asta. Pentru mulți, punctul culminant nu este nici peisajul, nici fauna sălbatică; este șansa de a petrece două zile urmărind viața de zi cu zi pe fereastră și bucurându-te de zgomotul și haosul din jurul trenului atunci când acesta se oprește, programat sau neprogramat.

Mai multe informații: Tanzania-Zambia Railway Authority

Expresul Glaciar, Elveția

Start călătorie: Zermatt

Zermatt Sfârșit călătorie: St Moritz

St Moritz Distanță: 291 km

291 km Durata: 7 ore și 30 de minute

Pe Glacier Express, șansele de a întâlni un milionar sunt foarte mari, pe măsură ce traversați Alpii Elvețieni, bucurându-vă de peisaje montane incredibile și două dintre cele mai reputate stațiuni de schi din Elveția. O rută recomandată în special celor pasionați de schi.

Sursa foto: Shutterstock

