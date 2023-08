GALERIE FOTO | Cum arată cel mai mare vas de croazieră din lume și cât costă o vacanță pe el

Cel mai mare vas de croazieră din lume se numește Wonder of the Seas și este operat de Royal Carribean International, companie care are o flotă impresionantă de vase de croazieră.

Lansată la apă în primul său voiaj în luna martie 2022, Wonder of the Seas rămâne și în 2023 cel mai mare vas de croazieră din lume, cel puțin până la intrarea în operare a vasului Icon of the Seas, care aparține aceleași companii și care are o lungime de 365 de metri.

Wonder of the Seas a costat 1,35 miliarde de dolari și are o lungime de 362 de metri, deci este cu doar 3 metri mai scurt decât viitoarea soră de pe mare, 18 punți, dintre care 16 sunt accesibile turiștilor. De la nivelul apei și până la cel mai înalt nivel, vasul atinge o înălțime de 47,4 metri, iar la catarg ajunge la 64 de metri.

Poate găzdui până la 6.988 de pasageri, cărora li se poate alătura un echipaj de peste 2.300 de persoane.

Este un titan al mărilor care cântărește peste 236.800 de tone. În ciuda greutății impresionante, Wonder of the Seas poate atinge o viteză de 22 de noduri, adică în jur de 40 de km la oră.

Vasul are o multitudine de facilități printre ele numărându-se cele 20 de restaurante, patru piscine, un waterpark în toată regula și 2.867 de cabine.

Vine și locuri de joacă pentru copii, un teren de basket, patinoar cu gheață, un simulator pentru surf, dar și un teatru cu 1.400 de locuri. Pentru iubitorii de sporturi extreme, există și o tiroliană, dar și pereți pentru alpinism.

Dacă vi se face dor de uscat, Wonder of the Seas dispune și de un parc central, unde puteți găsi peste 10.000 de plante.

Cât costă o vacanță pe cel mai mare vas de croazieră din lume

În ceea ce privește prețuri, acestea nu sunt deloc mici. Cea mai mică ofertă începea undeva în jurul a 900 de dolari de persoană pentru o croazieră de 7 zile și poate ajunge la 6.000 de dolari de persoană pentru o croazieră de 8 zile.

Variațiile de preț sunt date pachetele alese, dar și de camerele alese. În cazul celei mai ieftine croaziere, deși cele mai ieftine pachete încep undeva la 900 de dolari de persoană, dacă alegi să te cazezi într-un apartament, prețul poate crește la peste 2.000 de dolari.

Pentru români, o altă problemă ar fi că Wonder of the Seas operează în Caraibe, iar locul de plecare este portul din Orlando, SUA, așa că trebuie să luați în calcul și celelalte cheltuieli de transport.

Sursa foto: Royal Carribean International

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

