VIDEO: Unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa este blocat din cauza inundațiilor

"Furtunile puternice din regiunea Rin şi Main din Frankfurt au condus la întârzieri şi anulări ale zborurilor. Douăzeci şi trei de avioane au trebuit deviate spre alte aeroporturi", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al unuia dintre cele mai mari aeroporturi din Europa.

"Situaţia ar urma să se stabilizeze probabil în cursul zilei (de joi - n.r.). Încă mai sunt pasageri care trebuie redirecţionaţi către un alt zbor decât cel planificat", a adăugat el.

"În total, au fost anulate 90 de zboruri, 34 de avioane nu au reuşit să decoleze înainte de miezul nopţii (înainte de ora la care zborurile de noapte sunt interzise - n.r.)", a precizat purtătorul de cuvânt.

