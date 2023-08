O vedetă din SUA a venit în vacanță în Europa cu o valiză de Diet Coke, convinsă că e interzisă aici

Jill Zarin, o vedetă a reality show-urilor americane, a devenit virală pe rețelele sociale după ce și-a adus un geamantan plin cu Diet Coke în vacanța sa europeană de două săptămâni.

lipul cu valiza de Cola a fost postat pe Instagram TikTok de fiica lui Zarin, care e doar influenceriță. Din imagini rezultă că vedeta din "The Real Housewives of New York City" este convinsă că această băutură răcoritoare nu există în Europa, ba, mai mai mult, este și interzisă, astfel că a adus-o cumva ilegal peste graniță.

Zarin susține, într-un clip văzut de milioane de utilizatori ai rețelelor sociale, că și-a luat provizii pentru 2 săptămâni, timp în care își va face vacanța în Italia, Grecia și Croația. Ea a precizat și că a rezervat o croazieră unde a verificat dacă au Diet Coke și i s-a răspuns că băutura răcoritoare nu este disponibilă.

În realitate, Diet Coke nu este interzisă în UE, ci doar comercializată sub denumirea ”Coca-Cola Light”. Iar în Marea Britanie este disponibilă tot ca Diet Coke. Cât despre interdicțiile la care se referă vedeta americană, acestea s-ar putea referi la volumul de lichide din bagajul de mână, doar că Zarin a pus sucurile în bagajul de cală.

Este posibil ca toată confuzia să fi apărut în urma controverselor privind aspartamul, îndulcitorul folosit în Diet Coke. O căutare pe Google trimite la mai multe site-uri unde apare afirmația, complet mincinoasă, că Uniunea Europeană a interzis Diet Coke din cauza acestui îndulcitor. În realitate, EFSA, autoritatea UE privind siguranța alimentară, nu a luat niciodată o astfel de decizie, deși a reevaluat constat aspartamul în ultimii ani.

Sursa foto: allyshaps/TikTok

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: