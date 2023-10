Cele mai cunoscute destinații de schi tind să ofere sejururi scumpe de sâmbătă până sâmbătă, cu puțină flexibilitate în ceea ce privește rezervarea. Acest lucru poate să fie o piedică pentru mulți pasionați de sporturi de zăpadă. Vestea bună este că sunt și alternative mai ieftine pentru o vacanță la schi în 2023.

„Există câteva alternative foarte bune la stațiunile clasice, pentru cei care din motive de bani aleg să meargă la schi în alte locuri”, spune Marcus Blunt, co-fondatorul agentului de turism Heidi.

Această platformă online recent lansată oferă schiorilor opțiuni mai flexibile decât site-urile tradiționale. Vacanțele de weekend și destinațiile mai puțin cunoscute sunt opțiunile pentru care compania s-a făcut remarcată. Deci, dacă sunteți în căutarea unei vacanțe în care să vă aflați pe schiuri și aveți un buget mai restrâns sau pur și simplu vrei să mergi în stațiuni mai puțin bătătorite de turiști, vă oferim câteva idei.

Jasna, Slovacia, o alternativă la Chamonix din Franța

Chamonix din Franța se află pe listele multor schiori, dar un permis de teleschi la această stațiune nu este ieftin, poate costa până la 74 de euro pe zi în sezonul de vârf. O alternativă mai ieftină pentru schiorii avansați și free-riders este Jasna din Slovacia. Această zonă oferă unele dintre cele mai bune destinații de schi din Europa, cu permise de teleschi care costă aproximativ 59 de euro per adult pe zi, în sezonul de vârf. Cazarea este, de asemenea, ieftină, cu prețuri care pornesc de la 25 de euro pe noapte pentru un o noapte de cazare cu mic dejun.

Stațiunea este mică, cu puține pârtii disponibile pentru sportivii mai puțin experimentați, dar are acces bun la o mulțime de trasee în afara pistei, cu o serie de zone gratuite de schiat. De obicei, este și liniște, ceea ce înseamnă că există șanse mari să găsiți zăpadă neatinsă de schiurile altor pasionați, scrie Euronews.ro.

Morillon, o alternativă la Les Gets din Franța

Les Gets din sud-estul Franței este cunoscută ca fiind o stațiune pitorească cu vedere la lanțul munților Mont Blanc, însă și îndelung vizitată de turiștii din întreaga lume. Pentru o variantă de buget mai restrâns, în aceeași regiune, încercați să mergeți în satul Morillon. Este mult mai liniștit și oferă o bază excelentă pentru a explora imensa zonă de schi Grand Massif. Are un record de zăpadă mai bun decât Ported du Soleil, prețuri ceva mai accesibile pentru skipass (53,50 euro față de 58,50 euro pe zi la Les Gets) și acces la 265 km de pârtii. Morillon este, de asemenea, o stațiune cunoscută pentru varietatea sa mare de activități de schi, cum ar fi patinaj, săniuș și zboruri cu elicopterul, inițiative perfecte dacă vă aflați într-o călătorie cu familia.

Seefeld, Austria, o alternativă la Zell am See

Frumosul oraș de pe malul lacului Zell am See din Austria este cunoscut pentru opțiunile sale de cazare de lux. Însă dacă șederea într-un hotel de lux este important pentru tine, dar călătorești cu un buget redus, atunci Seefeld ar putea fi o destinație potrivită. Zona sa de schi este mai mică decât Zell am See, dar orașul este pitoresc și nu duce lipsă de stațiuni balneare. Această destinație oferă vederi panoramice și atrage adesea vedete de top ale schiului care se antrenează pe pârtiile sale.

Trysil, Norvegia, o alternativă la Avoriaz din Franța

Avoriaz este cunoscut pentru ca fiind un loc extrem de bun pentru schiorii începători, cu multe pârtii destinate lor. Dar Trysil, cea mai mare stațiune de schi din Norvegia s-ar putea să aibă tot ce căutați la o stațiune de schi.Trysil este adesea votată cea mai bună stațiune din țară pentru schi în familie, cu multe de făcut în zona înconjurătoare. La doar 40 de minute de Aeroportul din Munții Scandinavi, are o mare varietate de pârtii diferite, destinate atât începătorilor, cât și amatorilor care caută provocări la înălțime.

Isola, Franța, o alternativă la Tignes

Stațiunea de mare altitudine Tignes poate fi mai sigură în ceea ce privește zăpada decât altele, dar asta nu înseamnă că este singura opțiune. Isola este o stațiune aflată la mare înălțime, în sudul Alpilor francezi, în care poți găsi o „mare” de zăpadă.

Stațiunea oferă o mare varietate de pârtii diferite, de la zone pentru începători și intermediari până la trasee dificile. Ceea ce face ca această stațiune să fie atractivă pentru o excursie la schi mai flexibilă este timpul necesar pentru a ajunge acolo. Transferurile de la aeroport durează doar o oră și 15 minute, comparativ cu cele trei ore și jumătate până la Tignes.

