ONU: Turismul global își va reveni complet în 2024

Anul acesta, turismul global ar urma să se redreseze complet în urma pandemiei, sosirile turiştilor internaţionali înregistrând probabil un avans de 2% faţă de 2019, se arată într-un raport al Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO), transmite Reuters, citat de Agerpres.

Sporirea conectivităţii aeriene global şi redresarea solidă a pieţelor din Asia vor permite în 2024 o redresare completă a activităţilor turistice pe plan mondial, chiar dacă instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu şi din alte regiuni constituie un risc pentru acest sector, deoarece afectează încrederea călătorilor, conform raportului UNWTO, o agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).



În 2023, cererea pentru călătorii în Europa şi Africa aproape a atins nivelul de dinaintea pandemiei şi a depăşit-o în Orientul Mijlociu.



Unele destinaţii, cum ar fi Europa mediteraneană, zona Caraibelor şi sub-regiunile din Africa de Nord au depăşit în 2023 sosirile turiştilor internaţionali, comparativ cu 2019.



UNWTO se aşteaptă la o creştere a pieţei chineze în acest an, după ce Guvernul a permis călătoriile fără viză pentru cetăţenii din Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Spania şi Malaezia până în 30 noiembrie 2024.



În 2023, turismul internaţional a ajuns la 88% nivelul de dinaintea pandemiei, cu un nivel estimat de 1,3 miliarde vizitatori internaţionali.



Anul trecut, contribuţia totală a industriei turismului la economia globală a fost de 3.300 miliarde de dolari, estimează UNWTO.

Spania este deja peste nivelul din 2019

Spania a avut în 2023 un număr record de turişti străini, cu 17% mai mulţi faţă de 2022 şi cu 1% mai mulţi faţă de cei 84 milioane care au venit în 2019, înaintea pandemiei, a anunţat ministrul Turismului, Jordi Hereu, care se aşteaptă la un nivel solid şi în primul trimestru din acest an.



Cheltuielile vizitatorilor străini s-au situat la 108 miliarde de euro anul trecut, o creştere de 17% faţă de nivelul din 2019. Hereu previzionează în perioada ianuarie-martie 2024 un avans al cheltuielilor de peste 18%.



"Per ansamblu, 2023 a fost un an foarte bun, şi un an record, încă suntem pe aceeaşi cale către prosperitate", a declarat oficialul spaniol la o conferinţă de presă, estimând că în primul trimestru din acest an vor vizita Spania 23,2 milioane de vizitatori străini, cu 11% mai mulţi faţă de 2022.



Turismul este un sector strategic pentru Spania, în condiţiile în care în 2022 a fost responsabil pentru 11,6% din Produsul Intern Brut şi 9,3% din forţa de muncă, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.

