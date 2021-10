Din cauza incertitudinii prezente în rândul mediului de business de mai bine de un an și jumătate, Ion Sturza, proprietarul Elefant.ro, consideră că păstrarea sănătății mentale a angajaților reprezintă cea mai mare îngrijorare.

”Cea mai mare îngrijorare nu este GDP-ul României (Produsul Intern Brut n.r.), EBITDA* (Earnings Before Interest ,Taxes, Depreciation and Amortization n.r.) companiei, ci cum o să păstrăm sănătatea mentală a angajaților ca să trecem de această perioadă care se complică tot mai mult. Dacă cineva spune că lucrurile stau altfel, eu cred că oamenii aceștia nu sunt sinceri”, precizează Ion Sturza în cadrul evenimentul European Digital Commerce, powered by VTEX.

*Indicatorul EBITDA reprezintă prescurtarea de la Earnings Before Interes, Taxes, Depreciation and Amortization, în traducere reprezentând profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

El a vorbit și despre abordarea pe care o are în ceea ce privește modul de lucru al angajaților săi, pe dorește să-i vadă întorși la birou pentru ”a munci mai puțin”

”Le-am spus angajaților: vă invit înapoi la birou ca să munciți mai puțin. Sunt absout sigur că 30 de procente din timpul pe care un angajat îl petrece la birou el nu muncește pentru mine, socializează, fumează, interacționează. Niciodată nu o să vreau că aceste 30 de procente el să muncească pentru mine. Nu vreau pentru că înteleg că factorul uman este cel mai important într-o ecuație de business”, consideră Ion Sturza.

Proprietarul Elefant.ro consideră că a fost ”o intoxicare masivă a consumatorului cu digital”, referindu-se la schimbările aduse de restricțiile impuse de pandemie, respectiv lucratul de acasă, școala online și consumul mai mare de servicii bazate pe online streaming.

”Odată cu eliminarea restricțiilor va fi un fel de detoxifiere”, consideră Sturza, care punctează totuși o creștere a e-commerce-ului pentru următoarele luni comparativ cu 2019.

El speră că această creștere să fie de două cifre anul acesta, nefiind convins de ideea unei creșteri precum cea estimată pentru anul 2020, respectiv 30%.

”Dacă analizăm atât spectrul politic cât și cel economic, nu există un element care să ne dea motive de optimist. De ce să fim optimiși?”, se întreabă Sturza.

Viitorul e-commerce-ului, în opinia sa, se bazează pe un ecosistem deschis, în care antreprenorii trebuie să se concentreze mai mult pe integrarea soluțiilor și nu pe dezvoltarea lor in interiorul companiei.

”Nu are niciun sens să dezvolți in-house, pentru că sunt zeci de mii de soluții mai ieftine și mai bune. Intelectul trebuie să se indrepte spre zona de integrare, nu are sens să ții mii de programatori care la finalul zilei să arunce la cos ceea ce au făcut. Sunt alții care fac mai ieftin și sunt și mai buni” adaugă Sturza.

