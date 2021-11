Gala Premiilor eCommerce ediția a XVI-a și-a desemnat câștigătorii

Gala Premiilor eCommerce a ajuns la ediția cu numărul 16 și, ca în fiecare an, a premiat excelența în e-commerce pe plan local. 68 de magazine online s-au înscris anul acesta în Competiția GPeC, iar în data de 2 noiembrie 2021 au fost desemnate câștigătoarele.

Timp de 6 luni, magazinele înscrise în Competiția Magazinelor Online GPeC au fost auditate conform celor peste 200 de criterii de evaluare și au avut ocazia să își optimizeze website-urile, implementând recomandările Juriului GPeC format din 32 de specialiști în E-Commerce și Digital Marketing.

În data de 2 Noiembrie 2021, în cadrul GPeC SUMMIT, desfășurat exclusiv online, magazinele care au obținut cel mai mare punctaj la categoria la care au participat au fost premiate la Gala Premiilor eCommerce, a cărei gazdă a fost Andi Moisescu. De asemenea, tot atunci au fost acordate și premiile dedicate companiilor și furnizorilor de servicii și soluții E-Commerce pentru inițiative și rezultate notabile în domeniu, în baza votului Comunității GPeC.

WatchShop - Magazinul Anului 2021. RepublicaBIO - cele mai multe premii câștigate la GPeC 2021

Premiile GPeC au fost clasificate pe baza verticalelor de produse comercializate de magazinele online înscrise în Competiție, dar și pe baza grupelor în care au fost încadrate magazinele online în funcție de experiența și tradiția lor în piață, respectiv: Start-Up, Experienced și Professional.

Premiile magazinelor online pe grupe, în funcție de tradiția în piață

Magazinul Anului în E-Commerce 2021: WatchShop.ro

Cel mai bun magazin online la categoria “Experienced”: RepublicaBio.ro

Best Start-Up in E-Commerce: Gravolo.ro

Premiile magazinelor online în funcție de categoria de produse comercializate

Alimentare și Băuturi: Magazin.LaFântâna.ro

Auto, Moto și Utilaje: CauciucuriDirect.ro

Bebeluși, Copii, Jucării și Puericultură: Buy4Baby.ro

Bricolaj, Grădină și Unelte: Marcoser.ro

Cadouri: Gravolo.ro

Ceasuri și Bijuterii: WatchShop.ro

Farmacie: Pfarma.ro

Fashion: Meia.ro

Health & Beauty: XpertBeauty.ro

Hobby, Timp liber și Divertisment: CusutșiBrodat.ro

Home & Deco: Somnart.ro

IT&C, Electronice și Electrocasnice: Atu Tech

Produse Organice, Naturale și BIO: RepublicaBio.ro

Supermarket, Mall, Marketplace: Doraly.ro

Premiile magazinelor online pentru criterii specifice

Voice of the Customer Award (în funcție de scorul acordat de clienții magazinelor nominalizate în platforma feedback.trusted.ro): RepublicaBio.ro

Best Content & Social Media Presence in E-Commerce: Marcoser.ro

Best Mobile Presence in E-Commerce: Zodiacool.ro

Best E-Mail Marketing Communication: Gravolo.ro

Premiul pentru vânzări de calitate ale unui seller eMAG Marketplace din Competiția GPeC: RepublicaBio.ro

Premiile acordate în baza votului Comunității GPeC pentru calitatea serviciilor

Cea mai bună companie de Curierat: FAN Courier

Cele mai bune servicii de Curierat Cross-Border: DHL

Premiul Google ”Made For Youtube”: Lensa.ro pentru campania ”Te vezi bine de 8 ani” (jurizat în baza criteriilor Google care urmăresc calitatea conținutului și eficiența campaniilor video).

Cea mai bună resursă educațională pentru E-Commerce: Academia Gomag

Partenerii care au dus magazinele online către succes

Împreună cu magazinele online desemnate câștigătoare la Gala Premiilor eCommerce 2021, au fost apreciate și meritele Platformelor E-Commerce și ale Agențiilor de Digital care au lucrat împreună cu magazinele câștigătoare:

Platforme și Agenții de Dezvoltare E-Commerce: BunnyShell, CodeForge, Datagram, DataHost, Evonomix, FYB Romania, Gomag, Incognito Concept, Innoship, Lider IT, Netlogiq, While1, ZITEC.

Agenții de Digital Marketing: 2Performant, AdMarks, Artvertising, DWF, Fokus Digital Services, Fractal New Media, iAgency, Idealize, Inma Duarte, Kooperativa 2.0, MaxDigital, MoLoSo Limitless Agency, MTH Digital, Optimized, SEOproject, The Pharmacy, WebDigital, Web Ventures.

Despre eveniment

Gala Premiilor eCommerce 2021 s-a desfășurat în cadrul GPeC SUMMIT, ediția de 16 ani. Evenimentul a avut loc în zilele de 1 și 2 noiembrie și a reunit peste 30 de speakeri de top români și internaționali care au furnizat un total de peste 50 de ore de conținut practic pentru toți cei interesați de E-Commerce și Digital Marketing. În prima zi de GPeC SUMMIT s-au desfășurat 5 cursuri intensive de Online Marketing, SEO, Google Analytics, User Experience și Strategie de Social Media. Acestea au avut o durată de 8 ore fiecare și au fost susținute de unii dintre cei mai apreciați experți din domeniu. Conferința GPeC SUMMIT a avut loc pe 2 noiembrie, a doua zi, și a reunit pe scena virtuală peste 30 de speakeri, 3 dintre cei internaționali vorbind în premieră pentru publicul din România.

