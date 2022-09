Adrian Rusen, Oney: Rate pe cardul de salariu cu DAE zero sunt ceva ce toată lumea își dorește

”Buy now, pay later” sau, cum se spune la noi, ”plătesc la leafă”: Oney este o soluție de plată lansată în Franța și care a ajuns acum în 11 țări, inclusiv România. Adrian Rusen, Customer Acquisition Director Oney, a vorbit despre acest produs inovator la ecomTEAM 2022.

Povestea Oney a început în 1983, în Franța, iar din 2006 a intrat și pe piața românească, alături de partenerii săi, Auchan și Leroy Merlin. În clipa de față, oferă soluție de creditare omnichannel în 3 sau 4 rate, prin card bancar de debit - nu de credit - iar în viitor ar putea ajunge la 60 de rate.

”Obiectivul nostru sunt comercianții din top 50, avem deja jumătate din aceștia. Până la finalul anului vrem să avem 100 de comercianți din tier 1 (peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri) și tier 2 (între 50 și 10 milioane de euro cifră de afaceri)”, a declarat Adrian Rusen, Customer Acquisition Director Oney la ecomTEAM 2022. Iar până la sfârșitul anului ar putea fi înrolate circa 700 de magazine în România.

În materie de comerț online, ”simplitatea flow-ului decide. Un produs e bun dacă clientul îl alege pentru că e bun, simplu, ieftin de folosit. DAE zero e ceva ce toată lumea își dorește”, spune Adrian Rusen. ”E un produs inovativ în România, rate pe card de salariu - iar masa de clienți e potrivită, 17 milioane de carduri de debit - față de numai 3 milioane de carduri de credit”.

Care e tipologia consumatorului român? ”Ce am observat noi: cam 80% dintre clienți cumpără în 4 rate. Produsul e foarte bine înțeles de early adopters, care sunt între 25-45 de ani și pun preț pe faptul că nu trebuie să plătească în plus. Dacă au DAE zero și cumpără în 4 rate sunt foarte fericiți. Poate nu sunt atașați de cardul de credit sau au avut o experiență neplăcută”; spune reprezentantul Oney. ”Avem un average ticket pe la 2.400 de lei, ceea ce e foarte mult.”

Publicul din România este format oameni care înțeleg ce aduce acestă metodă de plată, conchide Adrian Rusen. ”Nu vrem să fim un produs financiar, ci o soluție de plată.”

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu

