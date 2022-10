Movilă, VTEX: O problemă a unora dintre comercianți ține de analizarea datelor. Nu combină datele offline cu cele din online

Creșterea industriei de e-commerce a împins și jucătorii tradiționali din retail să tureze motoarele în ceea ce privește investițiile în comerțul online, ca în cele din urmă să ofere o experiență omnichannel potrivită consumatorilor. Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX, a vorbit în cadrul evenimentului European Digital Commerce, powered by VTEX, despre greșelile pe care unii retaileri le fac în abordarea lor privind canalele digitale.

Una dintre problemele pe care Cristi Movilă o aduce în discuție în ceea ce privește abordarea pe care unii retaileri o au ține de faptul că aceștia se încăpățânează să dezvolte tehnologie, în loc să se concentreze pe ce știu ei să facă: comerț.

”Niciun retailer din lume nu poate concura cu companiile de tehnologie pe această zonă, pentru că ele au misiunea de a construi tehnologie, în timp ce retailerii trebuie să se concentreze pe vânzare, producție, etc”, spune Cristi Movilă care punctează că totuși această abordare este în scădere în ultimii ani, retailerii alegând din ce în ce mai mult să lase partea de tehnologie în slujba companiilor care se ocupă cu acest lucru.

O altă problemă discutată intens în cadrul European Digital Commerce, powered by VTEX, și abordată și de către Movilă ține de privirea clientului în mod diferit, în funcție de canalele pe care alege să facă achiziția.

”Indiferent cât de mare e clientul, sunt situații în care nu se uită la date combinat, date offline cu cele colectate online(...) Sunt clienți care cumpără din magazinul online, apoi fac achiziții din magazinul tău offline, dacă nu te uiți la date combinat o să crezi că acel client a plecat, că nu revine la tine. Dacă nu te uiți la toate datele, nu îți poți face o idee clară”, explică Cristi Movilă în cadrul evenimentului European Digital Commerce.

VTEX este o platformă enterprise de comerț digital pentru branduri și retaileri. Recent, a fost nominalizată „Vizionară” de către Gartner în Magin Qadrant for Digital Commerce 2022, un raport care evaluează furnizorii de soluții pentru comerțul digital, folosind o serie de parametri esențiali ce oferă informații despre caracterul complet al viziunii lor, precum și despre capacitatea lor de execuție.

În această toamnă, VTEX a primit avizul favorabil al Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru a include noua ocupație “Manager Comerț Electronic“ sub codul 243106 în Clasificarea Ocupațiilor din România. De-acum, specialiștii în comerț digital vor fi încadrați și recunoscuți profesional ca atare.

Această inițiativă se alătură altor proiecte de educare și formare a pieței promovate de VTEX, printre care și primul curs de ecommerce development organizat în premieră în cadrul Universității Politehnica, evenimentul bianual European Digital Commerce, participarea la acceleratoare de business pentru noile generații de specialiști și multe alte evenimente care au ca obiectiv componenta de educare.

Evenimentul European Digital Commerce - Fuel for Growth, powered by VTEX, e suținut de către Twispay, ca Silver Partner, Innoship, White Image și Edrone ca Bronze Partners, și are în categoria „Supported by" companiile Autonom și Maison Dadoo.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

