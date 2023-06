Nelu Gheorghiță, Cargus: 98% din totalul coletelor sunt livrate conform promisiunii făcute clienților

Nelu Gheorghiță, cu o experiență de 20 de ani în curierat și logistică, este noul Chief Operations Officer al companiei de curierat Cargus. Acesta a vorbit în cadrul unui interviu acordat publicației wall-street.ro despre obiectivele pe care și le-a setat odată cu preluarea noului post și felul în care vede industria de curierat din România în prezent.

„Un principiu fundamental în care cred cu tărie este că investiția în oameni este cea mai importantă; dezvoltarea lor înseamnă dezvoltarea companiei. Am găsit în Cargus o echipă foarte solidă, cu multă experiență și expertiză, unii dintre colegii mei lucrând în companie încă de la începuturile ei. Scopul meu în această privință este să cultiv un growth mindset, să încurajez gândirea creativă, îndreptată spre rezolvarea problemelor și dezvoltarea de inovații. Îmi doresc ca în timp să fim recunoscuți drept o companie care are în ADN inovația”, precizează Nelu Gheorghiță(foto).



În cei 20 de ani de experiență în curierat și logistică, Nelu Gheorghiță consideră că sunt o serie de lucruri care au rămas constante: nevoia de eficiență, control și predictibilitate. Acesta este și motivul pentru care și-a setat ca principal obiectiv consolidarea poziției Cargus ca lider în calitatea serviciilor de livrare.

„Atât prin optimizarea și eficientizarea tuturor proceselor operaționale, cât și prin migrarea spre tehnologie și inovație, care oferă control și o predictibilitate mai mare. Aceste puncte strategice ne vor ajuta să îmbunătățim semnificativ experiența clienților Cargus și să devenim mai competitivi atât pe piața locală, cât și pe cea internațională”, precizează Nelu Gheorghiță, noul COO al Cargus.

Având în vedere că în cei 20 de ani de experiență, Nelu Gheorghiță a administrat și alte piețe în afară de România, acesta își propune să pună la bătaie experiența acumulată pentru a susține expansiunea Cargus la nivel internațional.

„Anul 2023 este un an important pentru Cargus, anul în care vom accelera extinderea companiei în țări din Europa, un proiect strategic care presupune o investiție pe măsură. La nivel european segmentul de comerț internațional (cross-border) este în creștere accelerată - estimările pentru anul acesta arată o evoluție de peste 12% la nivel european, datorită dezvoltării pieței de e-Commerce. Vedem jucători tot mai mari care își exportă produsele în țări din regiune, lansări de noi marketplace-uri, pe lângă creșterea firească a comerțului domestic, iar pentru Cargus acest segment este o oportunitate”, explică Nelu Gheorghiță.

În opinia sa, Cargus are o infrastructură logistică ce permite jucătorilor internaționali de e-Commerce să-și vândă produsele consumatorilor români, dar și magazinelor locale să acceseze piețe internaționale. Compania este deja prezentă în Polonia, cu infrastructură și echipă, având în portofoliu clienți importanți.

”Estimăm o creștere de 13% pentru următorii doi ani. Planul nostru este să conectăm tot mai multe companii internaționale cu consumatori din România și viceversa. Asadar, vom continua să ne extindem în Ungaria, Cehia, Slovacia și Germania și lucrăm intens la extinderea infrastructurii și dezvoltarea de parteneriate logistice”, precizează Nelu Gheorghiță.

La nivel local, compania va investi în captarea creșterii segmentului de e-Commerce, unde Gheorghiță vede un potențial semnificativ, luând în considerare decalajul dintre România și țările din regiune atunci când vine vorba de cât reprezintă segmentul de e-Commerce din total retail și tendințele perioadei următoare.

„Vom continua să investim în performanță și infrastructură operațională, în soluții tehnologice – unele dintre ele vor fi premiere pentru piața din România, în servicii de calitate, eficientizare, dezvoltarea rețelei Cargus SHIP & GO de livrare out of home, soluții digitale și data driven. Astăzi, datorită investițiilor de până în prezent putem spune că avem una dintre cele mai bune rate de livrare de pe piața din România: 98% din totalul livrărilor Cargus ajung la destinatari conform promisiunii”, adaugă acesta.

Home delivery versus out of home delivery și provocările lanțurilor de aprovizionare



Cargus oferă o paletă largă de servicii de curierat, de la livrare door-to-door, până la livrarea în punctele SHIP & GO, care oferă clienților posibilitatea de a ridica sau trimite colete din peste 3.000 de puncte din întreaga țară, atât lockere cât și puncte fixe. Până la sfârșitul anului compania își propune să atingă 3.800 de astfel de puncte, ce vor acoperi peste 1.500 de localități.

COO-ul Cargus consideră că opțiunile de livrare sunt direct legate de evoluția comerțului online și conectate cu schimbările demografice și creșterea nivelului de trai. El vede segmentul de livrare out of office în creștere în următorii 1-2 ani, însă cu mențiunea că România va avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge din urmă, ca grad de utilizare, țări precum Polonia.

„Mergând puțin mai în detaliu, comportamentul clienților este diferit în funcție de regiunea în care locuiesc și lucrează, de vârstă, de nivelul de încredere pe care îl au în soluții tehnologice. Astfel că, dacă în orașele mari lockerele câștigă tot mai mult teren, în afara lor, credem că românii preferă interacțiunea cu membri ai comunității lor, fie că este vorba de magazinul din colțul străzii sau angajatul supermarketului din cartier, în defavoarea interacțiunii cu un echipament”, adaugă Nelu Gheorghiță.







COO-ul Cargus menționează că în cei peste 20 de ani de activitate a traversat și perioade complexe socio-economic în care s-a lovit de multiple provocări. Cele mai importante pe care acesta le menționează sunt: resursa umană, infrastructura și predictibilitatea costurilor.

„Problema resursei umane este o provocare care s-a accentuat mult în ultimii ani – devine din ce în ce mai dificil pentru o companie de curierat să păstreze un număr constant de angajați de tip blue-collar (curieri, sortatori etc), pe tot parcursul anului. Sezonul cald este perioada cea mai dificilă pentru companiile de curierat, pentru că mulți dintre acești angajați migrează către alte sectoare de activitate sau chiar aleg să plece din țară pentru activități sezoniere. Pentru a reuși să depășim această situație, investim pe termen lung în tehnologie (ne permite să reducem foarte mult complexitatea task-urilor zilnice) și extindem aria de recrutare (aducem angajați chiar și de la 100 de kilometri distanță față de locul de muncă)”, adaugă Nelu Gheorghiță.



În ceea ce privește infrastructura rutieră, traficul intens dintre localități, calitatea mai slabă a anumitor drumuri, lipsa unor conexiuni eficiente între anumite județe sau regiuni generează uneori întârzieri și costuri suplimentare pentru transportatori și curieri.

”S-au schimbat multe lucruri în bine în ultimii ani în România, însă infrastructura mai are nevoie de efort și investiții strategice”, precizează COO-ul Cargus.

Peisajul acestor provocări este completat de gradul redus de predictibilitate în ceea ce privește prețul combustibilului, care are o pondere foarte importantă în totalul cheltuielilor curierilor, iar faptul că încă traversăm o perioadă cu multă incertitudine crește vulnerabilitatea industriei per total.

Sursa foto: Cargus

