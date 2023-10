Cifrele 2Performant în T3: Compania depășește pentru prima dată 2 milioane de vânzări intermediate

„Marketingul afiliat este un domeniu cu un potențial semnificativ încă neexploatat, având capacitatea de a redefini modul în care este abordată publicitatea online. Prin extinderea ecosistemului nostru, ne propunem să creștem relevanța conținutului publicitar pentru utilizatorii de internet, anticipând că randamentul investițiilor advertiserilor în marketingul afiliat va continua să progreseze”, a declarat Dorin Boerescu, Președinte al Consiliului de Administrație și CEO al 2Performant.

Vânzările intermediate de 2Performant în al treilea trimestru din 2023 au avut o valoare totală de 33,5 milioane de euro (fără TVA), o majorare cu 38% față de T3 2022, acestea generând afiliaților comisioane de 2 milioane de euro, +31%. În această perioadă, utilizatorii platformei au trimis 23,4 milioane de click-uri către magazinele din 2Performant, o creștere de 15% comparativ cu al treilea trimestru din 2022. Câștigul mediu al afiliaților per 100 de click-uri s-a ridicat la 8,35 euro, un avans de 14%, în timp ce rata de conversie a crescut cu 0,6pp, ajungând la 2,9%.

În ceea ce privește randamentul bugetelor de marketing afiliat pentru fiecare euro investit, acesta a fost de 17,2 euro, o majorare cu 5%. Valoarea medie a vânzării prin intermediul platformei a fost de 49 de euro (fără TVA), o scădere cu 6%, față de al treilea trimestru din 2022, în contextul inflației ridicate, care a influențat obiceiurile de consum ale cumpărătorilor, precum și al creșterii ponderii produselor farmaceutice din totalul vânzărilor, ale căror valoare medie este mai scăzută.

În primele nouă luni ale acestui an, 2Performant s-a axat pe eficientizarea ecosistemului, ceea ce a determinat creșteri importante în T3 2023 în ceea ce privește rezultatele medii per indicator, respectiv numărul mediu de vânzări crescând cu 125% per afiliat, cu 84% per client și 94% per relație activă (care generează trafic).

Principalele categorii de produse vândute în al treilea trimestru din 2023 au fost: Farmaceutice, Modă, Cărți, Beauty, Electronice IT&C, Jucării și Produse pentru copii, Casă & Grădină, Produse pentru animale de companie, Sănătate & Îngrijire Personală și Sporturi & Outdoors. În perioada analizată, primii zece clienți ai 2Performant, conform valorii comisioanelor generate, au fost: Dr.Max, Answear, DY Fashion, NailsUp, Otter, Librărie.net, Kinder Auto, SpringFarma, Flanco și evoMAG.

În cei 14 ani de activitate, 2Performant a intermediat 10,9 milioane de vânzări cu o valoare totală de 505 milioane de euro, prin 657 de milioane de click-uri trimise către magazinele online, generând afiliaților comisioane de 33 de milioane de euro.