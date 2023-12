ANALIZĂ Comerțul online va crește puternic în următorii ani: cifrele arată bine pentru cei care investesc în această zonă

O analiză a Forrester, una dintre cele mai importante companii de cercetare de piață la nivel global, arată perspective extrem de bune pentru comerțul online pe unele dintre cele mai importante piețe din Europa.

Piețele la care se uită analiza Forrester sunt Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Franța și Spania. În anul 2022 s-au înregistrat scăderi în ceea ce privește comerțul online în aceste piețe, însă e important de adus în discuție că această evoluție a fost raportată după anii 2020 și 2021, ani în care pandemia de COVID a generat o explozie a numărului de comenzi online, ca urmare a restricțiilor de circulație. După eliminarea restricțiilor de circulație, oamenii au fost dornici să se întoarcă în locațiile fizice.



Vrei să afli de ce ai nevoie pentru a vinde cât mai mult online? Noi îți aducem experții de care ai nevoie la ecomTEAM pe 19 și 20 septembrie 2024.

Deși în 2023 vânzările online au început din nou să crească, aceste creșteri au fost sub media creșterilor dintre anii 2014-2019. Forrester se așteaptă, per total, în cele 5 țări menționate anterior să există o creștere a comerțului online de la 372 de miliarde de euro, în 2023, la 579 de miliarde de euro în 2028, înregistrând o rată de creștere anuală compusă de 9,2%.

În ceea ce privește nivelul e-commerce-ului din totalul vânzărilor de retail, acesta a avut o creștere constantă în țările menționate anterior. În 2022, totuși, această creștere a scăzut, cauzând un declin al vânzărilor online. În 2023, această evoluție este una liniară, din cauza evoluției moderate a cumpărăturilor online.

Forrester se așteaptă ca, per total în cele 5 țări, e-commerce-ul să reprezinte 22% din total retail în 2028, de la 16% cât este în prezent, cu Regatul Unit al Marii Britanii înregistrând cel mai mare procent.

Situația din România: cum se vede comerțul online în țara noastră

La jumătatea lunii octombrie, președintele Asociației Române a Magazinelor Online, vorbea despre o creștere de până la 10% a comerțului online în România, față de anul trecut, până la o valoare de 7 miliarde de euro.

„Ne așteptăm la o creștere a industriei între 5 și 10% pe tot acest an, până la o sumă de șapte miliarde de euro. Dacă adăugăm și serviciile, probabil ne ducem spre zece miliarde de euro. E un an de consolidare, aș putea spune. Ne continuăm cumva accelerarea sau ne continuăm parcursul într-o poziției de consolidare, urmând trendurile din vest”, declara la acea vreme Cristi Movilă.

ecomTEAM, divizia dedicată e-commerce-ului din cadrul publicației wall-street.ro, a stat de vorbă la acel moment cu președintele ARMO, dar și cu reprezentanți ai eMAG și Cargus despre evoluția e-commerce-ului în 2023. Poți vedea răspunsurile lor în video-ul de mai jos.

În ceea ce privește rata de penetrare a e-commerce-ului din total retail, ARMO o vede în jurul valorii de 10% în 2023, ceea ce dă de înțeles că există un potențial imens de creștere pentru această piață.

Așteptările privind o creștere importantă a e-commerce-ului în România sunt împărtășite și de către reprezentanții FAN Courier, cu care ecomTEAM a discutat recent.

„Vânzările online vor continua să crească. Între 9 și 10% din totalul vânzărilor din retail sunt reprezentate de vânzările online. Destul de puțin comparativ cu Regatul Unit al Marii Britanii sau Polonia(...) Vom avea în continuare creșteri, o migrare din offline în online, evoluție ce va genera creșteri pentru piața de curierat. Ținând cont de creșterile pe care le preconizăm, anul acesta am investit 35 de milioane de euro”, a precizat Adrian Mihai CEO FAN Courier.



Creșterea importantă pe care Forrester o vede în cele 5 țări reprezintă oportunități majore și pentru jucătorii locali din e-commerce. Firmele de curierat invitate la ecomTEAM 2023 au vorbit despre importanța extinderii internaționale a jucătorilor locali în așa fel încât să își crească baza de clenți și vânzările. Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier, povestea faptul că FAN Courier a devenit deja un jucător regional pentru a susține vânzările cross-border.



”Am început să devenim un jucător regional. Facem cross-border e-commerce fără ca una din țările de unde provin sau ajung livrările să fie România. Brandul nostru, fiind puternic și cunoscut la nivel european, ne permite să putem dezvolta afacerea la nivel regional. Feed-back-ul de la clienți este extrem de pozitiv”, spune Cornel Morcov.



Importanța extinderii internaționale a fost punctată și de către compania de curierat DHL Express România în cadrul ecomTEAM, reprezentanții făcând referire în special la comunitățile din diaspora.



”Își poate dubla audiența fiindcă mai are o țară peste hotare, și anume diaspora”, spune Florin Toma, E-commerce Manager, DHL Express Romania. ”Iar valoarea coșului de cumpărături îi poate crește la dublu (...) Lumea consideră că, dacă nu ai un articol fantastic, e greu să îl vinzi peste hotare”, afirmă el. ”Dacă ne uităm la clienții care vând în România acum, vedem că au articole comune, la fel ca articolele din România. Ce fac ei în plus? Au foarte mult curaj, încredere, investesc foarte mult în reclamă și în campanii și pun foarte multă emoție în aceste mesaje. Altfel e foarte complicat să vinzi peste hotare”.



