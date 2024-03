Munch, aplicația care ajută la reducerea risipei alimentare, s-a lansat oficial pe piața din România. Aplicația pune la dispoziția clienților produse din 72 de locații de la 52 parteneri și este disponibilă în București. Numărul de parteneri crește săptămânal, iar în lunile următoare se va extinde și în alte județe.

Clienții vor putea achiziționa produse alimentare de la restaurantele și magazinele partenere, la reduceri cuprinse între 50 – 70%. Mecanismul este simplu: utilizatorii rezervă produsele, le plătesc online, apoi le ridică personal.



Printre partenerii Munch se numără localuri precum Ibis, Ciorbe și Plăcinte, Tort de bezea, The Coffee Shop, Petit by Maison des Crepes, Sweet by Mario, The Grill și Hello Donuts.



În România, Munch se va dezvolta prin intermediul unei echipe de vânzări cu experiență locală, condusă de Alexandru Țurcanu, care a fost anterior director strategic de vânzări al companiei Just Eat Takeaway.



„Am construit o echipă alături de care ne vom concentra în următoarele luni pe dezvoltarea locală, în București și județul Ilfov, după care ne vom uita la marile orașe din țară”, a declarat Alexandru Țurcanu, director de vânzări Munch România.



Povestea Munch - de la o garsonieră la peste 2,5 milioane de pachete salvate: În vara anului 2020, patru tineri studenți care locuiau într-o garsonieră mică din Budapesta au venit cu ideea să creeze o aplicație care combate risipa alimentară. Scopul lor a fost să reformeze ospitalitatea maghiară și să aducă un nou aspect verde în viața de zi cu zi atât a furnizorilor de catering, cât și a clienților.



De atunci, startup-ul a parcurs un drum lung - peste 1.500.000 de descărcări ale aplicației și aproape 2.500.000 de pachete de mâncare salvate la nivel internațional. În prezent se lucrează cu peste 3500 de parteneri pentru combaterea risipei alimentare în Ungaria, Republica Cehă, Slovacia și, mai nou, România.



În România, conform statisticilor Uniunii Europene, aproximativ 2,55 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual. Din rândul aplicațiilor care își propun să reducă risipa alimentară, prezente în România, mai face parte și Bonapp.eco sau OLIO.

