Din păcate, acest tip de fraudă nu mai poate fi considerat de multă vreme un eveniment rar întâlnit. Conform 2020 Report To The Nations, un studiu realizat de ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, 37% dintre fraudele comise de proprii angajați sunt realizate de manageri, iar 26% de proprietari sau angajați cu funcții executive de conducere. Motivele pentru care un manager decide să își fraudeze compania sunt multiple, dar toate au implicații psihologice complexe, așa cum a declarat Ionuț Neacșu, psiholog în cadrul IGPR și negociator situații de criză, în cadrul FRAUD SUMMIT.



Chiar și în țara noastră sunt întâlnite recent, în practică, o varietate de exemple cu rată de incidență destul de ridicată. O speță cu trăsături proprii fraudei white-collar, care se bucură de foarte multă mediatizare, o regăsim în cazul unei firme de asigurări cu o cotă de piață semnificativă, căreia i-a fost declarat de curând falimentul.



Cu foarte mici excepții de la regulă, resorturile fraudei de tip white-collar sunt exponenți cu poziții executive în cadrul unei organizații, deopotrivă buni cunoscători ai proceselor interne și cu drept de a solicita sau aproba anumite tranzacții, care mai târziu se dovedesc a fi frauduloase.

Caracteristici și factori care influențează frauda white-collar

Frauda white-collar vizează, de cele mai multe ori, corporațiile multinaționale. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că sfera de control a companiilor centrale este mult mai restrânsă decât atunci când discutăm de una cu management autohton și organe de supervizare poziționate local.



Este mult mai simplu să manipulezi cifre și rezultate când ai un nivel de cunoaștere mai ridicat asupra unor particularități legale și operaționale ale mediului pe care îl guvernezi, iar cu cât volumul de activități este mai ridicat, detecția unei fraude devine proporțional mai dificilă pentru structurile de control.



Frauda white-collar comportă de fiecare dată trăsături organizate, ceea ce permite coordonatorului acțiunii ilicite să conspire producerea ei, să deturneze atenția organelor de supervizare către zone de business aparent critice sau să-i fundamenteze costurile sub premisa unor operațiuni strategice, care din motive securitate nu ar putea fi detaliate într-o anumită etapă (spre exemplu lobby sau advocacy, practici interzise formal în majoritatea industriilor).



Atunci când sunt totuși sesizate probleme în activitatea unei companii, fie sub presiunea managementului companiilor centrale, fie la solicitarea organelor de supervizare, ne sunt solicitate investigații antifraudă asupra unor situații care au atras atenția, fără a se prognoza și care va fi rezultatul final.



Deși situațiile sunt multiple și diverse, dintre principalii factori care pot favoriza apariția și dezvoltarea unei fraude white-collar, putem enumera (i) autoritatea de care se bucură principalul exponent al activităților ilicite, (ii) lipsa unor proceduri interne adecvate care să stabilească fluxuri concrete și obligatoriu de urmat, (iii) absența unor filtre de control executiv care să verifice periodic modul în care sunt dirijate plățile și poate cel mai important, complicitatea sau pasivitatea unor structuri cu rol de control financiar preventiv și audit intern.

Colaborarea dintre investigatori și avocați, instrument de prevenție și control

La SPIA, am instrumentat investigații al căror rezultat a migrat ulterior către zona de responsabilitate a decidenților de top din partea beneficiarilor. În discuțiile inițiale cu companiile, atunci când suntem informați despre prejudicierea intereselor beneficiarului prin diferite forme de fraudare, se creionează un cerc de suspecți în care nu sunt incluși și responsabilii reali.



Trebuie avut în vedere că, în cazul fraudei de tip white-collar, sursa generatoare de problemă se situează fie în proximitatea, fie în vârful lanțului decizional. Aceste persoane sunt foarte bine experimentate și implicit corespunzător echipate pentru a disimula frauda în sincope de proces intern sau mimează buna-credință în ceea ce privește obligația fiduciară și de diligență în exercitarea actului profesional. Tocmai de aceea, o investigație de acest fel se remarcă prin dificultate în a afla adevărul.



Aportul efectiv al unei agenții de investigați private în verificarea și documentarea unei fraude white-collar este, de cele mai multe ori, acela de serviciu de suport pentru avocații clientului. Pentru că frauda white-collar are valențe complexe, majoritatea solicitărilor ne parvin în mod indirect, din partea caselor de avocatură. Prin atribuțiile funcționale, o agenție de investigații private antifraudă nu ar putea acoperi tot spectrul de verificări subsumate investigației. În acest sens, trebuie înțeles că, din perspectiva asigurărilor juridice ale demersurilor investigative, cea mai mare responsabilitate cade în sarcina avocaților, fiind împărțită cu agenția de investigații private doar din punct de vedere operațional.



O agenție de investigații private corporate are atât experiența, cât și instrumentarul necesar pentru a acoperi zone pentru care celelalte părți implicate în investigație nu au calitatea cerută de lege. Utilitatea sa devine astfel ridicată și prioritară, întrucât compensează și completează complexul de activități investigative care pot fi desfășurate sub efectul legii.

