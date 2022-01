Este foarte posibil ca, la început, ideea să fie respinsă atât de manageri și antreprenori, cât și de echipele lor. Însă dincolo de obligația legală și de preconcepția că sistemul de raportare încurajează pâra și dezbină echipa, companiile au beneficii reale prin implementarea whistleblowing. Iată care sunt cele mai importante 5 beneficii ale implementării sistemului de raportare a neregulilor de către avertizorii de integritate:

1. COMBATE ȘI PREVINE FRAUDA

Primul și poate cel mai important beneficiu al implementării whistleblowing într-o companie este chiar scopul pentru care acest sistem a apărut și a fost transformat într-o condiție obligatorie pentru un business sănătos: combate și previne frauda. Simpla existență a sistemului prin care avertizorii pot raporta fapte ilegale și comportamente lipsite de etică, transmite un mesaj clar și descurajează, astfel, potențialii fraudatori: suntem atenți și vom afla despre faptele tale.

2. CONTRIBUIE LA CULTURA COMPANIEI

O companie care își încurajează angajații să fie deschiși și să spună ce îi preocupă, oferindu-le încredere și protecție atunci când o fac, va avea doar de câștigat pe termen lung. Prin implementarea și promovarea internă a sistemului whistleblowing, top managementul companiei nu face altceva decât să ofere echipei un mecanism de auto-curățare. Angajații problemă își manipulează colegii în interes propriu, îi transformă în complici, chiar dacă fără cunoștința acestora, și pun în pericol nu doar stabilitatea financiară a companiei, ci chiar pe a celorlalți angajați, care vor fi automat afectați. Prin folosirea sistemului de raportare whistleblowing, angajații unei companii au posibilitatea să se protejeze pe ei înșiși, nu doar compania unde lucrează.

3. CREȘTE CONȘTIENTIZAREA ȘI REDUCE PIERDERILE

Ce nu știi, nu te rănește este o vorbă des întâlnită în cultura din țara noastră. În business, însă, ce nu știi, te rănește cu atât mai tare. Cu alte cuvinte, fără niște semnale de alarmă asupra unor nereguli care se petrec în companie, este posibil ca, printre multe alte responsabilități, antreprenorul sau managerul să uite sau pur și simplu să ignore comportamentele ilegale sau lipsite de etică ce se petrec chiar lângă el, prejudiciind compania și stakeholderii. Cu ajutorul sistemului de raportare whistleblowing, top managementul unei companii poate afla despre vulnerabilitățile pe care organizația le are, având astfel posibilitatea să transforme criza în oportunitate - de învățare, de creștere, de îmbunătățire - și să își reducă sau chiar să elimine complet pierderile, fie ele financiare, reputaționale, operaționale sau de echipă.

4. PREVINE SCALAREA PROBLEMELOR

Cel mai mare avantaj pe care îl ai atunci când afli primul despre o problemă, mai ales dacă te privește direct, este că ai oportunitatea de a o corecta înainte să fie prea târziu. Dacă descoperi fraude, suspiciuni de fraudă sau alte vulnerabilități, ai ocazia să intervii, să corectezi și să previi fapte asemănătoare, înainte ca presa, colaboratorii sau potențialii colaboratori să afle înaintea ta ce se petrece în propria ta companie. Riscul reputațional este astfel diminuat și controlat.

5. PROTEJEAZĂ COMPANIA, ANGAJAȚII, SHAREHOLDERII ȘI STAKEHOLDERII

Nu în ultimul rând, implementarea sistemului de raportare whistleblowing protejează. Protejează compania, care află despre cine și cum o prejudiciază, despre vulnerabilități și comportamente lipsite de etică.



Protejează angajații care doresc să relateze neregulile sesizate în activitatea lor de zi cu zi – nu întotdeauna poate fi vorba despre alți angajați, ci despre procese și proceduri care conțin erori sau carențe și care expun compania la riscuri.



Protejează restul angajaților, care vor fi afectați dacă organizația pentru care ei lucrează este afectată în orice fel.



Protejează shareholderii și stakeholderii, prin apărarea intereselor lor.

Orice companie își dorește angajați loiali și implicați. Conform 2020 Report to the Nations, studiu desfășurat de Association of Certified Fraud Examiners, 51% dintre cazurile de fraudă comisă de proprii angajați au fost detectate ca urmare a raportărilor făcute de terțe persoane, 45% dintre persoanele care au raportat fiind angajați în cadrul organizației fraudate.

