DPD România vine după un an 2020 în care a înregistrat o creștere de 39% a afacerilor, an în care industria de e-commerce a fost vedetă la nivel global. Elena Andrei, Business Development & Marketing Manager DPD România, a fost invitata noastră la emisiunea eCommerce Monday, organizată de wall-street.ro, unde a vorbit despre noi opțiuni de livrare pentru piața locală, dar și modul în care operațiunile au evoluat în ultimul an.