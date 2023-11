Sameday are acum 3 centre logistice mari, cel mai mare fiind cel de la Rudeni, aproape de București, cu o suprafață totală de 22.000 mp. Al doilea este în Giurgiu iar al treileea este hub-ul regional de la Sibiu. În total, în acestea se sortează aproximativ 65.000 de colete pe oră care pleacă noaptea către 75 de depozite locale, distribuite în toate județele și în Capitală, în funcție de densitatea populației.

Livrarea în 24 de ore e acum etalonul normalității în România

”Sunt 2 decizii majore pe care le-am luat când am realizat că viteza de livrare nu mai neapărat un deziderat, ci o normalitate. Livrarea în 24 de ore e un etalon al normalității acum, în România. Am început să investigăm zona de feed-back și am descoperit că pentru destinatar era prioritară, de exemplu, calitatea serviciului – adică integritatea coletului – sau respectarea promisiunii de livrare. Nu neapărat să ajungă coletul în 24 sau 48 de ore, ci să-i comunici cu exactitate destinatarului data, și mai recent, și intervalul orar când ajungi la el”, a explicat George Iordache la retailArena 2023.

Una dintre decizii a fost crearea rețelei de easybox, care acum are 3.900 de unități în România și încă aproximativ 900 în Ungaria și Bulgaria. A doua decizie a fost aceea de a investi consistent în tehnologie: aproape jumătate de miliard de lei în 2021 și 2022 atât în dezvoltare software, de pildă optimizarea rutelor de livrare ale curierilor din last mile, cât și în dotări hardware în centrele logistice, dar și pentru curieri (paduri).

O altă investiție constantă a fost cea în extinderea rețelei operaționale Sameday: numărul de locații logistice a crescut cu câteva procente la nivel țării.

Românii returnează tot mai puține comenzi

”Rata de retur nu a crescut semnificativ în ultimii 2-3 ani, dimpotrivă e în scădere. Nu e o scădere consistentă, dar cred că poate fi asociată cu creșterea ratei de plăți cu cardul a coletelor, care e consolidată de creșterea nivelului de încredere al consumatorului de online din România în e-commerce”, a afirmat George Iordache.

Jumătate din colete sunt ridicate din easybox până în 6 ore, iar 80% în 24 de ore. Procentul de ”back to sender” la easybox este puțin sub 3%, în linie cu cel din ”home delivery”, a precizat George Iordache. Dar, spune el, 77% din coletele livrate în easybox sunt deja plătite, față de mai puțin de jumătate în cazul coletelor livrate la ușă.

Ce se mai poate inova la easybox

Mai e loc de inovație în materie de lockere? Sameday a explorat în ultimii ani ideea unor easybox-uri complet independente energetic, alimentate cu energie solară, iar acum sunt peste 40 de unități în România. ”Mai valoroasă mi se pare crearea de servicii adiționale”, spune George Iordache. Un serviciu lansat vara asta este predarea personală în easybox, care seamănă cu returul, dar le dă control și retailerilor.

De asemenea, aplicația Sameday are două funcționalități foarte semnificative: extinderea termenului de păstrare în easybox cu până la 24 de ore și redirecționarea unui colet în livrare acasă sau la birou către easybox.

