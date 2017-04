In Uniunea Europeana o treime dintre agricultori au peste 65 de ani, in timp ce doar 5% sunt mai tineri de 35 de ani. In Romania, tinerii de pana in 40 de ani care au infiintat de curand sau intentioneaza sa deschida o ferma pot primi fonduri europene nerambursabile de pana la 50.000 de euro prin intermediul SubMasurii 6.1 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020. wall-street.ro va prezinta cateva idei de afaceri la tara, utile pentru cei care intentioneaza sa faca pasul in antreprenoriat.