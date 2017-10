Compania More Bio Commerce lanseaza brandul Inima.bio, care are in spate un model cooperatist, de asociere intre producatori. Modelul a fost testat de catre companie cu produse bio aduse din Grecia, printr-un parteneriat care colecteaza produse de la 84 de producatori eleni.

Compania More Bio Commerce, care a lansat astazi proiectul Inima.bio, aduce in Romania produse alimentare din Grecia, pentru a le comercializa, din 2015, pana la acea data avand activitati mai ales in segmentul imobiliar rezidential, prin firma More Real Estate.

”Am luat decizia sa intram in sectorul bio in 2015, pentru ca celelalte sunt extrem de mature si chiar saturate in unele cazuri. Am vrut sa facem ceva unde sa putem sa explicam avantajele si am consideratca acolo putem sa facem diferenta. Este o afacere in care fratele meu este actionar, eu sunt consultantul proiectului”, spune, intr-un interviu acordat wall-street.ro, Ilias Papageorgiadis, CEO More Bio Commerce.

Compania a lansat astazi proiectul ”Inima.bio”, un brand de produse alimentare bio care reprezinta mai multi producatori, din mai multe zone din tara. Fermierul sau producatorul (furnizorul) si More Bio Commerce stabilesc de comun acord lista de produse pe care o propun spre vanzare, apoi furnizorul propune cantitati disponibile si preturi. More Bio Commerce adauga un cost fix de 15%, pentru cheltuieli de marketing, respectiv alte cheltuieli operationale si transmite mai departe produsele catre clientii sai (retele de supermarketuri, magazine online, mici magazine fizice).

Potrivit reprezentantilor sai, More Bio Commerce se ocupa cu promovarea, vanzarea si toata partea administrativa. Produsele sunt livrate conform intelegerii si sunt vandute sub brandul “Inima.bio”, mentionand numele furnizorului si un mesaj din partea lui. Reprezentantii More Bio Commerce sunt prezenti la fiecare livrare a produselor. Brandul “Inima.bio” este dedicat exclusiv produselor bio din Romania, iar furnizorul incaseaza banii in 7 – 14 zile.

“Cu Inima.bio, fiecare Furnizor poate actiona exact cum actioneaza cineva independent: alege produsele de cultivat si zona dedicata lor, verifica piata, stabileste preturile si le vinde mai departe. Lucrand cu un partener precum firma noastra, Furnizorul poate sa intre in Agricultura Contractuala, sa stie ca toata productia lui va fi vanduta, sa acceseze surse noi de finantare si sa isi programeze venitul pentru anii urmatori”, explica Grigoris Papageorgiadis, actionarul principal al More Bio Commerce si director de operatiuni.

Inima.bio: Cooperativa dupa model grecesc

Primul pas a fost inceputul unei colaborari cu PES (Pro Ecologic Sistem), o asociatie condusa de Teodora Aldescu, Marin Dumbrava (primul fermier care a inceput colaborarea cu More Bio Commerce) si Ion Petre.

“Este important sa lucrezi cu oameni care stiu despre ce este vorba. Deja avansam impreuna cu ei si vom avea mai multe intelegeri cu producatori bio. Nu ne oprim la cele 11 intelegeri pe care le avem deja. Avand cerere foarte mare din partea clientilor, in 2018 vom implementa foarte multe intelegeri si vom distribui produse bio romanesti in mai multe zone din tara. Dorim sa colaboram cu mai multe asociatii sau furnizori independenti”, spune Ilias Papageorgiadis.

Acest proiect nu este primul al companiei More Bio Commerce in domeniul comercializarii de produse bio pe teritoriul Romaniei, compania fiind deja prezenta in retelele de retail din Romania cu legume si fructe bio aduse din Grecia.