Compania a introdus pe piata din Europa trei SUV-uri noi in cursul anului trecut, iar noul model 100% electric este doar unul dintre cele cinci pe care Ford le pregateste pana in anul 2020.

"Vanzarile de SUV-uri cresc mai mult decat in orice alt segment european, iar clientii tineri cu o constiinta eco dezvoltata reprezinta principala forta din spatele cererii. Anul trecut, vanzarile SUV-urilor Ford au crescut intr-un ritm mai sustinut decat cel deja rapid al industriei", a declarat Roelant de Waard, vicepresedinte de Marketing, Vanzari si Service al Ford of Europe.

Vanzarile de SUV-uri au crescut la nivel de industrie cu 21% in 2016, ajungand la unul din patru vehicule achizitionate. In acelasi timp, unul din patru membri ai generatiei tinere prefera un SUV atunci cand isi cauta o masina noua.

Mai mult de 4 din 5 membri ai generatiei intre 17 si 34 de ani considera ca SUV-urile au devenit in ultimii cinci ani mai eficiente din punctul de vedere al consumului si mai prietenoase cu mediul. Dupa ce si-au sters reputatia de masini care consuma mult carburant, SUV-urile se afla acum pe lista de cumparaturi a 25% dintre tinerii care isi doresc o masina noua. Piata de SUV-uri a crescut cu 21% in Europa in 2016, adunand mai mult de un sfert din totalul vanzarilor de masini noi.