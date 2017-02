Mai multi soferi se plang de traficul rutier la ore de varf, dar unele orase sunt mult mai aglomerate decat altele, scrie money.cnn.com.

Bangkok are cel mai prost trafic din lume la o ora de varf seara, pentru al doilea an consecutiv. Foarte multi oameni s-au mutat in suburbiile orasului asa ca traficul navetistilor a crescut semnificativ.