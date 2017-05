RABLA 2017 . Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" vor putea fi accesate de catre persoanele fizice si juridice incepand din 18 mai, cu o luna mai devreme decat in 2016, a anuntat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

Subventia acordata in cadrul programului "Rabla Plus" pentru masinile suta la suta electrice este de 10.000 de euro, potrivit Agerpres.

Noutatea in acest program este ca persoanele care vor sa acceseze finantare prin "Rabla Plus" si au acasa o masina mai veche de 8 ani nu trebuie neaparat sa o caseze. Ei pot merge direct la dealer si sa solicite subventia de 10.000 de euro. In schimb, cetatenii care au acasa o masina mai veche de 8 ani si vor sa o caseze, pot adauga la cei 10.000 de euro, inca 6.500 de lei obtinuti din casare MInistrul Mediului, Gratiela Gavrilescu

In cazul achizitiei de masini ecologice hibrid plug-in se va acorda o subventie de 4.500 de lei. La aceasta suma se poate adauga inca 6.500 de lei in cazul in care beneficiarul doreste sa isi caseze masina mai veche de 8 ani, a explicat ministrul Mediului.

Pentru programul "Rabla Plus" valoarea voucherului acordat in 2017 ramane la 6.500 de lei.

Prima de casare prevazuta in programul "Rabla Clasic" pentru autoturisme mai vechi de opt ani este de 6.500 de lei si se acorda pentru achizitionarea unui autovehicul nou, care genereaza maximum 130 g CO2 pe kilometru. La aceasta se pot adauga un ecobonus de 1.700 de lei daca autovehiculul nou este hibrid si un ecobonus de 1.000 de lei daca autovehiculul nou genereaza maximum 98 de g CO2 pe kilometru.

Bugetul alocat pentru acest an in cazul programului "Rabla Clasic" este de 180 de milioane de lei, iar pentru "Rabla Plus" la 45 de milioane de lei.