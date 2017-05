"Prin aceasta preluare ne asiguram pe termen lung know-how-ul celor 75 de ingineri care lucreaza pentru noi si le oferim perspective excelente ca parte a concernului ZF”, a declarat Manfred Meyer, directorul departamentului Inginerie, Business Unit Sisteme de franare.

ZF si-a consolidat pozitia de furnizor de sisteme nu doar in domeniile software si IT, ci si punctual in domeniul mecanic. „In felul acesta ne putem extinde si mai mult competentele in domeniul sistemelor mecanice inteligente”, mai spune Meyer.

ZF si patronii societatii BeeSpeed au semnat acordul de investitii si de cooperare in aceste zile, in Timisoara. Acesta prevede desprinderea diviziei auto din BeeSpeed pana la inceputul anului 2018 si integrarea juridica in ZF la data de 1 ianuarie 2019. Partile au agreat sa pastreze confidentialitatea asupra pretului de achizitie.

Directorul diviziei auto si asociatul BeeSpeed, Ing. Dr. Scridon Sever, se va afla si in viitor in fruntea echipei de ingineri. Prestatorul de servicii de inginerie BeeSpeed a fost infiintat in anul 1994. Un pilon secundar, pe langa divizia auto, este domeniul tratarii apei. BeeSpeed va conduce in continuare independent activitatea acestei divizii.

ZF Friedrichshafen AG are in Romania un numar total 4.000 de angajati in cele doua locatii din Timisoara si Roman. Fabricile fac parte din Business Unit Sisteme de protectie a pasagerilor, Division Tehnologie de siguranta activa si pasiva. Cifra de afaceri la nivel national realizata in cursul anului trecut a avut valoarea de 100 de milioane de euro.