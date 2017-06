Porsche a deschis un birou de investitii in inovatii in Israel si anunta investitii suplimentare in start-up-uri si alte fonduri. Ca prim pas, Porsche a investit zeci de milioane in fondurile de capital private Magma and Grove.

”Israel este o piata-cheie pentru expertii si inginerii IT. Are mai multe start-up-uri pe cap de locuitor decat orice alta tara din lume. Acest talent si know-how in tehnologie, combinate cu experienta vasta a angajatilor nostri, pregateste terenul pentru viitoarele modele de business”, spune Lutz Meschke, Vicepresedinte al Consiliului Executiv si Membru in Consiliul Executiv, Responsabil de Financiar si IT, in cadrul Porsche.

El adauga ca este necesara o stransa colaborare cu expertii israelieni, astfel incat compania sa depisteze si sa analizeze rapid noile tehnologii, sa dezvolte relatii de business de succes si sa puna in practica cele mai adecvate solutii, prin proiecte pilot.

Fondul Magma Venture face investitii din 1999 si, in prezent, se concentreaza pe domenii precum inteligenta artificiala si industria auto. Cu investitii in numeroase start-up-uri de succes, precum Waze, Magma Venture este unul dintre cele mai mari fonduri de capital private din Israel, gestionand o suma de 600 milioane de dolari. Infiintat in 2015, Grove Ventures este un fond de investitii private cu un volum de 100 milioane de dolari. Domeniile sale principale de investitii sunt Internet of Things (IoT), tehnologiile Cloud si inteligenta artificiala.

”Inovatiile trebuie sa vina de undeva. Acestea trebuie dezvoltate sistematic, motiv pentru care suntem din ce in ce mai deschisi catre noi colaborari: este esential sa ne gasim sursele de inspiratie si in alte industrii. De aceea, lucram impreuna cu start-up-uri, stabilim parteneriate cu alte companii si cu comunitatea stiintifica si investim in fonduri relevante pentru domeniul nostru”, adauga Meschke.

Printre exemplele acestei abordari se numara investitia facuta de Porsche Digital GmbH in start-up-ul Evopark, colaborarea cu HHL Leipzig Graduate School of Management sau implicarea in compania de investitii e.ventures.

In ultimul an, Porsche a lansat cateva proiecte majore de promovare a transformarii digitale. Acestea includ Porsche Digital GmbH, infiintata in iunie 2016. Condusa de Thilo Koslowski, care a lucrat 20 de ani la Gartner, in Silicon Valley, aceasta companie Porsche identifica si dezvolta noi experiente digitale pentru clienti, precum si produse, zone de business si procese digitale. Porsche Digital, Inc., o filiala a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG si companie afiliata a Porsche Digital GmbH, a deschis recent un centru in Santa Clara, California.

De asemenea, in septembrie 2016, constructorul auto german a inaugurat Porsche Digital Lab, in Berlin, cu scopul de a identifica si testa solutii IT inovatoare.

Fiecare dintre aceste investitii se bazeaza pe un proces de transformare digitala in cadrul companiei, vizand modernizarea spatiilor de lucru si organizarea mai eficienta a proceselor. Si in cadrul Porsche se lucreaza la dezvoltarea unui sistem interdepartamental de management al inovatiei, precum si a unui proces sistematic de colectare si promovare a ideilor.