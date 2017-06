Nissan a publicat un nou teaser pentru noua generatie a electricei Leaf, care se va lansa in 6 septembrie cu o autonomie anticipata de 500 de kilometri.

La 7 ani de la lansarea pe piata, Nissan Leaf, masina electrica cu cele mai bune vanzari din Europa, va primi o noua generatie. Constructorul japonez a publicat in aceasta saptamana un nou teaser, care scoate in evidenta un design piramidal tridimensional in cadrul grilei, ceea ce sugereaza ca designul noii generatii va fi unul mai agresiv. De altfel, se anticipeaza ca Leaf va prelua o parte din elementele de design ale noii generatii Micra, dezvaluita cu ocazia Salonului Auto de la Paris din toamna anului trecut.

Sursa foto: Automarket.ro