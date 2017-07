Fiat lanseaza doua editii speciale cu ocazia a 60 de ani de la primul model 500 care a iesit pe linia de fabricatie, Fiat 500 60th Edition si Fiat 500 Anniversario. Editia Fiat 500 60th Anniversary va fi disponibila in Romania incepand cu toamna acestui an.

Din 1957 si pana in prezent au fost vandute aproape sase milioane de unitati.

Prezentarea modelului 60th Anniversary la Salonul Auto de la Geneva a confirmat versatilitatea legendarului Fiat 500. Modelul va fi distribuit pe pietele majore din zona EMEA in doar 560 de exemplare, fiecare cu propriul certificat de autenticitate. Designul editiei 60th Anniversary aduce tribut inceputului prin plansa de bord din vinil, visinie de aceasta data, logo-ul vintage de pe laterale, precum si prin elementele cromate de pe capota si carcasele oglinzilor.

Disponibil exclusiv versiune cabrio, seria 60th Anniversary incanta simturile prin caroseria vopsita in doua nuante care formeaza paleta Dolcevita: Bianco tristratto si Avorio pastello. Elemente in gri si visiniu animeaza combinatia cromatica pastelata. Logo-ul originar 500 contine logo-ul aniversar, format din cifrele 6 si 0. Aceasta sigla exclusivista este pozitionata pe stalpii masinii si se regaseste si la nivelul placutei care indica numarul produsului din seria limitata.

Pe langa editia 60th Anniversary, Fiat a lansat o noua serie speciala, in urma cu cateva zile. Fiat 500 Anniversario este disponibil in culorile verde si portocaliu, tribut al primelor nuante in care avea sa fie cunoscut si iubit de clientii anilor ’50-‘60. Interpretarea contemporana a detaliilor stilistice de pe Fiat 500 Anniversario este disponibila atat pentru versiunea normala, cat si Cabrio. Detaliile de inspiratie clasica de pe editia Anniversario se regasesc la nivelul elementelor cromate de pe capota, al carcasele oglinzilor laterale, al logo-ului vintage, si al jantelor de 16 inchi restilizate dupa cele originale.

La interior, amprenta design-ului de inspiratie ’60 este vizibila la nivelul tapiteriei in dungi a scaunelor, a logo-ului 500 brodat si a culorilor de pe plansa de bord. In functie de versiunea aleasa, te poti bucura de viata in caroseriile de culoare Verde Riviera sau Arancio Sicilia, atat de evocative pentru perioada Dolce Vita.

Pe langa stilul inconfundabil, Fiat 500 Anniversario si Fiat 500 60th Anniversary sunt dotate cu cele mai noi tehnologii disponibile. Clientii pot opta pentru pachetul Uconnect Link Plus, cu ecran TFT de 7 inch pentru instrumentarul de bord si sistem multimedia Uconnect de 7 inch cu radio HD Live, pregatire pentru Apple Car Play si Android Auto si navigatie integarta TomTom.