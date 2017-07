Un oficial Volkswagen avertizeaza asupra unei posibile crize a bateriilor litiu-ion,in conditiile in care toti marii constructori auto vor ca 25% din gama sa fie electrica sau hibrida.

Toti marii constructori isi indreapta atentia catre segmentul masinilor electrice. Nimic mai laudabil, doar ca se pare ca aceasta aglomerare in zona masinilor cu zero emisii ar putea duce in viitor la o criza a bateriilor.

