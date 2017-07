Primaria Bucuresti a demarat proiectul „Biciclisti in Bucuresti”, care are ca scop incurajarea mersului pe bicicleta si utilizarea mijloacelor de transport nepoluante, bugetul fiind de 2,5 milioane lei (550.000 euro) pentru 5.000 de vouchere in valoare de 500 lei pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot destinate adultilor.

"In situatia in care produsul achizitionat are o valoare mai mica decat cea a voucherului (500 lei/voucher/persoana), pot fi achizitionate, pe aceeasi factura fiscala mai multe produse din cele acceptate in proiect si/sau accesorii: casti de protectie, dispozitive de iluminat si semnalizare, sonerii, ciclocomputere. Daca valoarea produsului este mai mare, diferenta va fi suportata de participant", informeaza Primaria Bucuresti.

Bucurestenii se pot inscrie in proiect pana pe 10 august, iar voucherele pot fi folosite pana la 31 decembrie 2017. Conditiile de participare sunt varsta, peste 18 ani, domiciliul in Bucuresti si depunerea in nume personal a solicitarii.

Voucherele vor fi expediate prin curier la adresa de domiciliu, cu semnatura de primire. Doar cateva magazine vor accepta voucherele, intrucat au semnat un parteneriat cu Primaria Bucuresti.

Voucherele nu pot fi cumulate

Fiecare bucurestean va primi un singur voucher. Primaria Capitalei mai spune ca nu pot fi cumulate mai multe vouchere, apartinand mai multor persoane, pentru achizitionarea unui singur produs.

In ceea ce priveste magazinele participante, Primaria Bucuresti se angajeaza ca in cel mult 30 de zile de la data depunerii decontului sa faca plata.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Sursa foto: By Diana Indiana / Shutterstock