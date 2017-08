General Motors lanseaza masina electrica de 5.000 de dolari, dupa acordarea subventiilor guvernamentale si locale ale emisiilor de gaze cu efect de sera, disponibila doar in China, scrie newatlas.com .

Denumita Baojun E100, masina electrica are o autonomie de 160 de km si este destinata oraselor aglomerate, cum ar fi Shanghai. E100 are un ampatament de 1,6 metri si o inaltime de 1,67 metri.

Puterea provine de la un singur motor electric cu un cuplu de 100 Nm si 39 CP. De la o priza obisnuita, masina se incarca in 7,5 ore.

Desi are doar 39 CP, Baojun E100 poate rula pe autostrada cu 100 de km/h. Interiorul este pentru doua persoane, carora le ofera un ecran touchscreen de 7 inch si conectivitate wireless. In echiparea de varf, Zhixiang, accesul in masina se face fara cheie, iar un filtru de aer mai bun este montat pe masina.

Modelul electric a fost dezvoltat in colaborare cu SAIC, unul dintre cei mai mari producatori din China. GM lucreaza cu SAIC din 2001, vanzand autoturisme sub brandurile Wuling si Baojun. In toti acesti ani, vanzarile au depasit 1,5 milioane de automobile.