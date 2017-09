Vanzarile de masini franceze sunt in scadere pe piata auto din Romania. Cele trei marci auto, Citroen, Peugeot si Renault, au impreuna o cota de piata de 10% dupa primele 8 luni, in scadere de la 11% in aceeasi perioada din 2016.

In primele 8 luni, piata auto de masini noi a depasit 68.300 de unitati, din care 6.850 de unitati au fost masini franceze.

Din piata auto second-hand, cele trei marci de masini franceze au 8%. Circa 26.000 de unitati din totalul de 337.700 autoturisme sunt marci auto frantuzesti.

Masini franceze: Citroen

Citroen detine doar 1% din piata auto de masini noi din Romania, cu 700 de unitati inmatriculate in tara in perioada ianuarie-august. Procentul de 1% din piata se mentine si in ceea ce priveste cererea pentru masini franceze second-hand.

Peugeot

Marca Peugeot este de doua ori mai atractiva decat Citroen, are o cota de 2% din piata de masini noi (1.321 unitati) si de 2,3% din piata auto second-hand (7.639 unitati).

Renault

Cel mai vandut brand de masini franceze este Renault, cu o cota de piata de 7% (4.828 unitati) din piata totala de autoturisme noi si de 4,5% din piat auto second-hand (15.180 unitati).

In primele opt luni au fost inmatriculate aproape 338.000 de masini second-hand din import, cu 75% mai mult decat anul trecut, in timp ce inmatricularile de masini noi au crescut cu 16%, la 70.000 de unitati.

Comparativ cu numarul de masini noi inmatriculate in Romania in perioada ianuarie-august importurile de autoturisme rulate sunt de cinci ori mai mari.

Romania este pe locul doi in Europa de Est, dupa Polonia, la importul de masini poluante (Euro 1 - Euro 4) de care vrea sa scape sub orice forma Germania.

Cele mai multe masini second-hand sunt Volkswagen (peste 88.000 de unitati), Opel (42.000 unitati) si Ford (33.000 unitati). BMW si Audi sunt pe locul 4 si 5 cu aproape 30.000 de unitati fiecare.

Aproximativ 41% din volumul total de masini second-hand care vor intra anul acesta in Romania sunt marci ale concernului VW, dimensiunea avalansei de masini rulate, majoritatea rable, se va ridica la 637.000 de masini. Circa 60-70% dintre ele sunt masini peste zece ani.

