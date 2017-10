"Este un serviciu prin care companiile din Romania vor putea pune la dispozitia angajatilor masini din portofoliul Porsche Finance Group pe care sa le foloseasca in locul unor masini de serviciu. Astfel, in loc sa cumpere o flota intreaga de masini de serviciu sau sa lase angajatii sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru deplasare sau intalniri de afaceri, companiile vor putea practic finanta aceste masini pe care angajatii sa le utilizeze pe rand", au declarat surse din piata pentru wall-street.ro.

Porsche Finance Group Romania se ocupa cu finantarea autoturismelor apartinand marcilor holding-ului Porsche: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Autovehicule Comerciale si Das Weltauto. Grupul este prezent pe piata romaneasca din 1999 si include cinci companii: Porsche Leasing, Porsche Bank, Porsche Broker de Asigurare, Porsche Mobility si Porsche Asigurari.

"De exemplu, astazi un angajat poate folosi un Volkswagen, iar maine il poate folosi alt angajat. Deci, este practic car sharing intre angajati. Masinile vor fi din portofoliul Porsche Finance Group. Pentru acest serviciu va putea aplica orice companie, indiferent de numarul de angajati. A fost si un proiect pilot care s-a desfasurat si rezultatele au fost foarte bune", au mai spus sursele citate.