Cel mai comercializat model in perioada mentionata a fost Mazda3, cu 529 de unitati vandute, progres de 44% fata de 2016, iar modelele SUV ale marcii, CX-3 si CX-5 au obtinut, de asemenea, cresteri importante, cu 16%, respectiv 4%.

Legendara Mazda MX-5, singura masina din istorie care a castigat ambele premii Masina Anului in Lume si Masina cu cel mai bun Design din Lume in 2016, dar si titlul de cel mai bine vandut roadster din lume, isi pastreaza rangul si pe piata din Romania, avand o crestere a vanzarilor de 75% in perioada ianuarie-septembrie 2017, fata de perioada similara a anului trecut.

Si luna septembrie a adus pentru Mazda vanzari semnificative in Romania. Astfel, modelele marcii comercializate pe piata locala – Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5 si MX-5 – au inregistrat un total de 231 de unitati vandute, cu 40% mai mult comparativ cu aceeasi luna din 2016, cand s-au inregistrat 165 de autovehicule vandute.

Mazda3 isi pastreaza pozitia de lider si in aceasta luna, cu un total de 84 de unitati comercializate, un plus de 127% fata de aceeasi luna a anului trecut. Al doilea cel mai vandul model al producatorului japonez in Romania, in septembrie, este SUV-ul compact CX-5, cu o crestere de 55% (59 de vehicule comercializate).

Toate modelele marcii dispun de un pachet complet de beneficii: finantare avantajoasa de la 1,99% dobanda prin UniCredit Leasing, garantie 5 ani in limita a 150.000 de km si preturi speciale.

Cu un design complet nou la interior si la exterior, cea mai noua generatie Mazda CX-5, lansata pe piata europeana in cadrul Salonului Auto de la Geneva in martie anul acesta, este disponibila si in Romania, la toti dealerii autorizati Mazda. SUV-ul a primit cinci stele, cotatia maxima, la testele de siguranta desfasurate in cadrul celei mai recente sesiuni EuroNCAP, organizatia independenta care evalueaza siguranta masinilor noi in Europa.